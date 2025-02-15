До -38 градусов: в марте в Омск придут сильные морозы — смотрим прогнозы

Согласно прогнозу сайта «У зонта», в марте омичей ожидают температурные качели. В начале месяца днем будет от -0 до -12 градусов, ночами — до -22. А уже в середине месяца начнет теплеть. С 17 по 19 марта прогнозируют в пределах +1… -9 градусов, с 20 по 27 марта — +5… -7 градусов. С 28 марта начнет устанавливаться плюсовая температура.