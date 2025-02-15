Болит голова и скачет давление: Омскую область сегодня накрыла новая неприятность

Posted 15 февраля, 03:25
Published 15 февраля, 03:25
Modified 15 февраля, 03:28
Updated 15 февраля, 03:28
По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в субботу, 15 февраля, Омскую область накрыла магнитная буря уровня G1 — специалисты также классифицируют ее как «слабую».
Геомагнитные возмущения начались еще в шесть утра и продлятся до полудня. После этого обстановка начнет стабилизироваться. Однако в ночь на 17 февраля магнитосфера снова станет возбужденной.
Следующие геомагнитные возмущения ожидаются в конце месяца. Повышенная активность магнитного поля будет с 26 февраля по 2 марта.
По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависимые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха, а также головная боль, головокружение и скачки артериального давления.