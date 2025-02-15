Болит голова и скачет давление: Омскую область сегодня накрыла новая неприятность

По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависимые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха, а также головная боль, головокружение и скачки артериального давления.