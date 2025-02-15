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Posted 15 февраля, 03:25

Published 15 февраля, 03:25

Modified 15 февраля, 03:28

Updated 15 февраля, 03:28

Омскую область на выходных накрыла магнитная буря

Болит голова и скачет давление: Омскую область сегодня накрыла новая неприятность

15 февраля 2025, 03:25
Фото: Изображение Midjourney.

Омскую область на выходных накрыла магнитная буря

Метеозависимые могут почувствовать недомогание в первой половине дня.

По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в субботу, 15 февраля, Омскую область накрыла магнитная буря уровня G1 — специалисты также классифицируют ее как «слабую».

Геомагнитные возмущения начались еще в шесть утра и продлятся до полудня. После этого обстановка начнет стабилизироваться. Однако в ночь на 17 февраля магнитосфера снова станет возбужденной.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Следующие геомагнитные возмущения ожидаются в конце месяца. Повышенная активность магнитного поля будет с 26 февраля по 2 марта.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависимые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха, а также головная боль, головокружение и скачки артериального давления.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омская область#Магнитная буря#Головная боль#Метеозависимые
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