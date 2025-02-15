Берегитесь гололеда: в ближайшие дни погода не пощадит жителей Омской области

В первый день следующей недели в регионе станет теплее, днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, ночью же похолодает до -10…-15, при прояснении до -20. На протяжении суток жителей Омской области ждет сильный гололед, в некоторых районах может начаться метель.