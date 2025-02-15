gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 07:03

Published 15 февраля, 07:03

Modified 15 февраля, 07:03

Updated 15 февраля, 07:03

Омичей предупредили о сильном гололеде

Берегитесь гололеда: в ближайшие дни погода не пощадит жителей Омской области

15 февраля 2025, 07:03
Фото: 1MI. Омичей предупредили о сильном гололеде
Прогноз на конец этой недели и начало следующей опубликовали в Обь-Иртышском УГМС.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Омской области. Согласно ему, жителей региона ждет сильный гололед, туман и снегопады.

Завтра, 16 февраля, температура воздуха днем поднимется до -7…-12 градусов, в это время суток осадков не ожидается, возможны туман, изморозь и гололед. Ночью столбик термометра опустится до -18…-23 градусов, снегопад также не прогнозируется.

В первый день следующей недели в регионе станет теплее, днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, ночью же похолодает до -10…-15, при прояснении до -20. На протяжении суток жителей Омской области ждет сильный гололед, в некоторых районах может начаться метель.

Во вторник, 18 февраля, столбик термометра покажет -5…-10 (при прояснении -15) градусов ночью и -4…-9 градусов днем. Весь день будет идти снег, где-то стоит ждать и метель, к гололеду и изморози добавятся снежные заносы на дорогах.

Погода в Омске на три дня
Погода в Омске на три дня. Фото: Обь-Иртышское УГМС
Болит голова и скачет давление: Омскую область сегодня накрыла новая неприятность
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Погода на выходных#Изменение погоды#Погода в феврале#Погодные условия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика