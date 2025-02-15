Берегитесь гололеда: в ближайшие дни погода не пощадит жителей Омской области

Posted 15 февраля, 07:03
Published 15 февраля, 07:03
Modified 15 февраля, 07:03
Updated 15 февраля, 07:03
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Омской области. Согласно ему, жителей региона ждет сильный гололед, туман и снегопады.
Завтра, 16 февраля, температура воздуха днем поднимется до -7…-12 градусов, в это время суток осадков не ожидается, возможны туман, изморозь и гололед. Ночью столбик термометра опустится до -18…-23 градусов, снегопад также не прогнозируется.
В первый день следующей недели в регионе станет теплее, днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, ночью же похолодает до -10…-15, при прояснении до -20. На протяжении суток жителей Омской области ждет сильный гололед, в некоторых районах может начаться метель.
Во вторник, 18 февраля, столбик термометра покажет -5…-10 (при прояснении -15) градусов ночью и -4…-9 градусов днем. Весь день будет идти снег, где-то стоит ждать и метель, к гололеду и изморози добавятся снежные заносы на дорогах.