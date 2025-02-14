Владимир Ефимов: За последние пять лет в Москве возведено 58 спортивных объектов

Posted 14 февраля, 16:23
Published 14 февраля, 16:23
Modified 14 февраля, 16:23
Updated 14 февраля, 16:23
По словам Ефимова, за последние пять лет с привлечением внебюджетных источников финансирования в Москве реализован проект по строительству 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тыс. квадратных метров. В 2024 году завершено строительство 11 новых зданий, суммарная площадь которых превысила 64 тыс. квадратных метров. Эти объекты включают в себя как знаковые постройки, так и районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Среди них — многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью около 33 тыс. квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Новокосино площадью 5,3 тыс. квадратных метров, а также ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках» площадью почти 25 тыс. квадратных метров.
Как пишет mos.ru, новые спортивные объекты делают занятия спортом более доступными и разнообразными для жителей разных районов Москвы, а также способствуют распространению активного образа жизни.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что в прошлом году был построен спорткомплекс в Южном Бутове площадью более пяти тысяч квадратных метров. В этом комплексе расположены бассейны для взрослых и детей, банный комплекс, зал для фитнеса и зона для кроссфита. Кроме того, в прошлом году в Щербинке был открыт ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тыс. квадратных метров. Внутри дворца, помимо ледового катка, размещены борцовский зал и три спортивных зала, размером 600, 200 и 100 квадратных метров.
Все спортивные сооружения в Москве возводятся под контролем Мосгосстройнадзора. В ходе строительства 11 спортивных объектов было проведено около 90 выездных проверок со стороны Комитета государственного строительного надзора столицы. По итогам этих проверок были составлены акты, подтверждающие соответствие зданий проектной документации, что позволило застройщикам получить разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
Наиболее значимый физкультурно-оздоровительный комплекс с подземным паркингом на 66 автомобилей был возведен на Базовской улице на севере столицы. Это четырехэтажное здание, включающее спортивные залы и четыре бассейна, занимает площадь 14,3 тыс. квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 2011 года в столице было построено 327 спортивных объектов, из которых 168 были возведены с участием инвесторов.