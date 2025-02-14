Владимир Ефимов: За последние пять лет в Москве возведено 58 спортивных объектов

По словам Ефимова, за последние пять лет с привлечением внебюджетных источников финансирования в Москве реализован проект по строительству 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тыс. квадратных метров. В 2024 году завершено строительство 11 новых зданий, суммарная площадь которых превысила 64 тыс. квадратных метров. Эти объекты включают в себя как знаковые постройки, так и районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Среди них — многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью около 33 тыс. квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Новокосино площадью 5,3 тыс. квадратных метров, а также ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках» площадью почти 25 тыс. квадратных метров.