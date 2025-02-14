Виталий Хоценко сообщил о газификации Большереченского района

Posted 14 февраля, 09:58
Published 14 февраля, 09:58
Modified 14 февраля, 10:00
Updated 14 февраля, 10:00
Сегодня, 14 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко работал с командой в Большереченском районе. Сюда подали газ на газопровод и газораспределительную станцию «Большеречье».
«Историческое событие для нашего севера. Газопровод-отвод был построен по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина в рамках программы развития газоснабжения и газификации Омской области», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Протяженность межпоселковых и внутрипоселковых линий сетей составила 160 км.
«Создана техническая возможность подключения к природному газу 3 тысяч домовладений в самом Большеречье, селе Курносово, а также в деревнях Кирсановка, Гущино и Решетниково», — добавил Виталий Хоценко.
Из Большереченского района газ по магистральным газопроводам пойдет на север области — в Тару, Знаменский и Тевризский районы.
В настоящее время от жителей Большереченского района принято более 400 заявок на догазификацию. Договора заключают специалисты «Омскоблгаза», в том числе в мобильном офисе компании. Домовладения подключают по мере их готовности к приему газа.
Виталий Хоценко побывал в одном из домов, куда уже провели голубое топливо — это родительский дом участника СВО Евгения Качесова.
Газовики провели пусконаладночные работы и подключили газовое оборудование в доме. В Омской области предусмотрены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на газификацию домовладений для льготных категорий граждан, в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей.