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Posted 14 февраля, 09:58

Published 14 февраля, 09:58

Modified 14 февраля, 10:00

Updated 14 февраля, 10:00

Виталий Хоценко сообщил о газификации Большереченского района

Виталий Хоценко сообщил о газификации Большереченского района

14 февраля 2025, 09:58
Фото: Правительство Омской области.
Протяженность межпоселковых и внутрипоселковых линий сетей составила 160 км. Газ можно будет провести к 3 тысячам домовладений.

Сегодня, 14 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко работал с командой в Большереченском районе. Сюда подали газ на газопровод и газораспределительную станцию «Большеречье».

«Историческое событие для нашего севера. Газопровод-отвод был построен по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина в рамках программы развития газоснабжения и газификации Омской области», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Протяженность межпоселковых и внутрипоселковых линий сетей составила 160 км.

«Создана техническая возможность подключения к природному газу 3 тысяч домовладений в самом Большеречье, селе Курносово, а также в деревнях Кирсановка, Гущино и Решетниково», — добавил Виталий Хоценко.

Из Большереченского района газ по магистральным газопроводам пойдет на север области — в Тару, Знаменский и Тевризский районы.

В настоящее время от жителей Большереченского района принято более 400 заявок на догазификацию. Договора заключают специалисты «Омскоблгаза», в том числе в мобильном офисе компании. Домовладения подключают по мере их готовности к приему газа.

Виталий Хоценко побывал в одном из домов, куда уже провели голубое топливо — это родительский дом участника СВО Евгения Качесова.

Фото: Правительство Омской области

Газовики провели пусконаладночные работы и подключили газовое оборудование в доме. В Омской области предусмотрены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на газификацию домовладений для льготных категорий граждан, в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Газификация#Омскоблгаз#Большереченский район#Природный газ#Газопровод#Догазификация#Виталий Хоценко#Социальная поддержка
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