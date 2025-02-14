В Центробанке решили не менять величину ключевой ставки в феврале

Сегодня, 14 февраля, совет директоров Банка России принял решение не менять величину ключевой ставки и сохранить ее на уровне 21,00% годовых. При этом отмечается, что инфляционное давление остается высоким. Аналитики банка выяснили, что кредитная активность населения постепенно снижается.