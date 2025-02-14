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Posted 14 февраля, 12:00

Published 14 февраля, 12:00

Modified 14 февраля, 12:00

Updated 14 февраля, 12:00

Центробанк не стал менять величину ключевой ставки

В Центробанке решили не менять величину ключевой ставки в феврале

14 февраля 2025, 12:00
Фото: 1MI. Центробанк не стал менять величину ключевой ставки
Она продолжает оставаться на уровне 21%.

Сегодня, 14 февраля, совет директоров Банка России принял решение не менять величину ключевой ставки и сохранить ее на уровне 21,00% годовых. При этом отмечается, что инфляционное давление остается высоким. Аналитики банка выяснили, что кредитная активность населения постепенно снижается.

Снижение годовой инфляции до 7,0–8,0% прогнозируется в 2025 году, а возвращение к 4,0% — в 2026 году. Следующее заседание Совета директоров Банка России по поводу уровня ключевой ставки запланировано на 21 марта.

Ранее Город55 рассказывал, что способствовало резкому усилению рубля по отношению к доллару. Сейчас официальный курс американской валюты составляет 94 рубля, это самый низкий показатель с 2 октября 2024 года.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Центробанк#Ставки#Банк#Новости#Ключевая ставка#Процентная ставка#Ставка#Центробанк РФ
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