В Центробанке решили не менять величину ключевой ставки в феврале

Posted 14 февраля, 12:00
Published 14 февраля, 12:00
Modified 14 февраля, 12:00
Updated 14 февраля, 12:00
Сегодня, 14 февраля, совет директоров Банка России принял решение не менять величину ключевой ставки и сохранить ее на уровне 21,00% годовых. При этом отмечается, что инфляционное давление остается высоким. Аналитики банка выяснили, что кредитная активность населения постепенно снижается.
Снижение годовой инфляции до 7,0–8,0% прогнозируется в 2025 году, а возвращение к 4,0% — в 2026 году. Следующее заседание Совета директоров Банка России по поводу уровня ключевой ставки запланировано на 21 марта.
Ранее Город55 рассказывал, что способствовало резкому усилению рубля по отношению к доллару. Сейчас официальный курс американской валюты составляет 94 рубля, это самый низкий показатель с 2 октября 2024 года.