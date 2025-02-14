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Posted 14 февраля, 04:15

Published 14 февраля, 04:15

Modified 14 февраля, 07:39

Updated 14 февраля, 07:39

В Омской области разработали программу для активного долголетия пенсионеров

В Омской области заинтересовались длиной жизни пенсионеров

14 февраля 2025, 04:15
Фото: 1MI. В Омской области разработали программу для активного долголетия пенсионеров

Стало известно, сколько пенсионеров доживают до 90 лет в Омской области

В регионе приняли программу, которая должна повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет.

В Омской области власти утвердили программу «Активное долголетие», направленную на повышение качества жизни пожилых людей. Ее главная цель — за пять лет увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе до 78 лет.

Согласно данным статистики, на начало 2024 года в Омской области проживало 442 тысячи пожилых людей, что составляет треть населения региона. Самая многочисленная возрастная группа — от 60 до 69 лет, а число долгожителей (старше 90 лет) составляет 1%.

С 2025 по 2030 год в регионе будут реализовываться меры, направленные на поддержку пожилых людей:

  • Развитие образовательных программ для пенсионеров;
  • Организация культурных, досуговых и спортивных мероприятий;
  • Популяризация волонтерской деятельности среди граждан старшего возраста;
  • Расширение системы медицинского обслуживания;
  • Увеличение количества клубов и социальных объединений для пожилых людей.

К 2030 году власти планируют достичь следующих показателей:

  • Продолжительность жизни пенсионеров увеличится до 78 лет;
  • Не менее 20% пожилых жителей региона будут вовлечены в активную социальную деятельность;
  • 100% пенсионеров, нуждающихся в соцобслуживании, получат необходимую помощь;
  • 33% людей в возрасте от 55 до 79 лет будут регулярно заниматься физической активностью;
  • 75% пожилых граждан ежегодно будут проходить медицинские обследования;
  • Количество гериатрических коек достигнет 54 на 10 тысяч человек.

Программа будет находиться под контролем министерства труда и социального развития Омской области, а за ее реализацией будут следить власти региона и профильные организации.

Напомним, ранее стало известно, что изменится для омских пенсионеров в 2025 году.

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#Риана Дязанцева#Омск#Пенсионеры#Программа#Продолжительность жизни
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