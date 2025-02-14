В Омской области заинтересовались длиной жизни пенсионеров

Posted 14 февраля, 04:15
Published 14 февраля, 04:15
Modified 14 февраля, 07:39
Updated 14 февраля, 07:39
В Омской области власти утвердили программу «Активное долголетие», направленную на повышение качества жизни пожилых людей. Ее главная цель — за пять лет увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе до 78 лет.
Согласно данным статистики, на начало 2024 года в Омской области проживало 442 тысячи пожилых людей, что составляет треть населения региона. Самая многочисленная возрастная группа — от 60 до 69 лет, а число долгожителей (старше 90 лет) составляет 1%.
С 2025 по 2030 год в регионе будут реализовываться меры, направленные на поддержку пожилых людей:
К 2030 году власти планируют достичь следующих показателей:
Программа будет находиться под контролем министерства труда и социального развития Омской области, а за ее реализацией будут следить власти региона и профильные организации.
Напомним, ранее стало известно, что изменится для омских пенсионеров в 2025 году.