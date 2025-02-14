В Омской области ушел в отставку глава одного из районов

Posted 14 февраля, 05:21
Published 14 февраля, 05:21
Modified 14 февраля, 05:23
Updated 14 февраля, 05:23
Руководитель Усть-Ишимского района Омской области Александр Седельников оставил свой пост. Как сообщает «Усть-Ишимский вестник», соответствующее решение принял районный совет, получивший заявление главы об уходе по собственному желанию. Теперь районом руководит первый заместитель главы Владимир Лютенко в качестве временно исполняющего обязанности.
Напомним: Александр Седельников занимал пост главы района с 2010 года. Последнее его переизбрание состоялось в конце 2020 года. Причины отставки не сообщаются. При этом известно, что в мае 2024 года, в критический момент паводка, Седельников был экстренно госпитализирован, так что на затопленных территориях пришлось работать его заместителям.