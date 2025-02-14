В Омской области ушел в отставку глава одного из районов

Напомним: Александр Седельников занимал пост главы района с 2010 года. Последнее его переизбрание состоялось в конце 2020 года. Причины отставки не сообщаются. При этом известно, что в мае 2024 года, в критический момент паводка, Седельников был экстренно госпитализирован, так что на затопленных территориях пришлось работать его заместителям.