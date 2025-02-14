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Posted 14 февраля, 05:21

Published 14 февраля, 05:21

Modified 14 февраля, 05:23

Updated 14 февраля, 05:23

Глава Усть-Ишимского района ушел в отставку

В Омской области ушел в отставку глава одного из районов

14 февраля 2025, 05:21
Фото: страница Александра Седельникова в VK.

Глава Усть-Ишимского района ушел в отставку

Место Александра Седельникова занял Владимир Лютенко в качестве врио.

Руководитель Усть-Ишимского района Омской области Александр Седельников оставил свой пост. Как сообщает «Усть-Ишимский вестник», соответствующее решение принял районный совет, получивший заявление главы об уходе по собственному желанию. Теперь районом руководит первый заместитель главы Владимир Лютенко в качестве временно исполняющего обязанности.

Напомним: Александр Седельников занимал пост главы района с 2010 года. Последнее его переизбрание состоялось в конце 2020 года. Причины отставки не сообщаются. При этом известно, что в мае 2024 года, в критический момент паводка, Седельников был экстренно госпитализирован, так что на затопленных территориях пришлось работать его заместителям.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Отставки#Александр Седельников
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