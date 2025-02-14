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Posted 14 февраля, 07:16

Published 14 февраля, 07:16

Modified 14 февраля, 07:18

Updated 14 февраля, 07:18

В Омской области родился малыш с необычным именем

В Омской области родился «герой древнегреческой поэмы»

14 февраля 2025, 07:16

Родившемуся в Омской области мальчику дали удивительное и красивое имя

Портал ЗАГС опубликовал данные о самых удивительных именах среди новорожденных в регионе.

В Омской области родители продолжают удивлять необычными и красивыми именами для своих детей.

Редкие имена для новорожденных в Омской области
Редкие имена для новорожденных в Омской области. Фото: ЗАГС

Одним из самых ярких примеров стал недавно родившийся мальчик, которого назвали Одиссей. Это имя напоминает о герое древнегреческой поэмы Гомера.

Одно из значений имени Одиссей связано с его лексическим происхождением — означает «страдать» или «страдающий». Герой Гомера известен своими путешествиями и мудростью, что делает имя не только оригинальным, но и наполненным глубоким смыслом.

Среди новорожденных мальчиков также выделяются имена Диас, Лавр, Гордей и Станислав. Среди девочек экзотическими посчитали имена Дженни, Аяла, Нарэ, Жасмин и Сафина.

Напомним, недавно в Омской области родился мальчик с именем великого гладиатора.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Новорожденные
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