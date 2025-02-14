В Омской области родился «герой древнегреческой поэмы»

Posted 14 февраля, 07:16
Published 14 февраля, 07:16
Modified 14 февраля, 07:18
Updated 14 февраля, 07:18
В Омской области родители продолжают удивлять необычными и красивыми именами для своих детей.
Одним из самых ярких примеров стал недавно родившийся мальчик, которого назвали Одиссей. Это имя напоминает о герое древнегреческой поэмы Гомера.
Одно из значений имени Одиссей связано с его лексическим происхождением — означает «страдать» или «страдающий». Герой Гомера известен своими путешествиями и мудростью, что делает имя не только оригинальным, но и наполненным глубоким смыслом.
Среди новорожденных мальчиков также выделяются имена Диас, Лавр, Гордей и Станислав. Среди девочек экзотическими посчитали имена Дженни, Аяла, Нарэ, Жасмин и Сафина.
Напомним, недавно в Омской области родился мальчик с именем великого гладиатора.