В Омске за 20 млн рублей выставили на продажу «Рок-клуб» на Лермонтова

Posted 14 февраля, 10:54
Published 14 февраля, 10:54
Modified 14 февраля, 10:56
Updated 14 февраля, 10:56
В Омске на улице Лермонтова выставили на продажу «Рок-клуб». Заведение работает с 2008 года. Общая площадь помещений составляет 231 «квадрат» и рассчитано на 45 посадочных мест. Цена готового бизнеса — 20 млн рублей.
«Кухонные помещения разделены на горячий и холодный цех. Производительность кухни позволяет параллельно готовить „на вынос“, „онлайн-заказы“ или „выездной кейтеринг“. Полноценная и технически укомплектованная сцена, оснащенная звуком концертного уровня от немецкой компании Dynасоrd, качественным светом сцены и танцпола», — говорится в объявлении.
Также есть комната отдыха, гримерная, склад. Собственник готов рассмотреть различные варианты оплаты либо обмена.
Ранее Город55 рассказывал, что в поселке Кормиловка Омской области выставили на продажу пивоварню «Сварус». Цена готового бизнеса составляет 9,9 млн рублей. Помещение находится в аренде.