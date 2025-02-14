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Posted 14 февраля, 10:54

Published 14 февраля, 10:54

Modified 14 февраля, 10:56

Updated 14 февраля, 10:56

В Омске за 20 млн рублей выставили на продажу «Рок-клуб» на Лермонтова

В Омске за 20 млн рублей выставили на продажу «Рок-клуб» на Лермонтова

14 февраля 2025, 10:54
Фото: Изображение Midjourney.
Заведение работает с 2008 года. Площадь помещений составляет 231 «квадрат» и рассчитано на 45 посадочных мест

В Омске на улице Лермонтова выставили на продажу «Рок-клуб». Заведение работает с 2008 года. Общая площадь помещений составляет 231 «квадрат» и рассчитано на 45 посадочных мест. Цена готового бизнеса — 20 млн рублей.

«Кухонные помещения разделены на горячий и холодный цех. Производительность кухни позволяет параллельно готовить „на вынос“, „онлайн-заказы“ или „выездной кейтеринг“. Полноценная и технически укомплектованная сцена, оснащенная звуком концертного уровня от немецкой компании Dynасоrd, качественным светом сцены и танцпола», — говорится в объявлении.

Также есть комната отдыха, гримерная, склад. Собственник готов рассмотреть различные варианты оплаты либо обмена.

Скриншот
Скриншот
Скриншот. Фото: Авито

Ранее Город55 рассказывал, что в поселке Кормиловка Омской области выставили на продажу пивоварню «Сварус». Цена готового бизнеса составляет 9,9 млн рублей. Помещение находится в аренде.

В Омской области за 10 млн рублей выставили на продажу пивной завод
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#Евгений Игишев#Бизнес#Кафе#Продажа бизнеса#Рок#Клуб#Заведение
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