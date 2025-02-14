В Омске за 20 млн рублей выставили на продажу «Рок-клуб» на Лермонтова

В Омске на улице Лермонтова выставили на продажу «Рок-клуб». Заведение работает с 2008 года. Общая площадь помещений составляет 231 «квадрат» и рассчитано на 45 посадочных мест. Цена готового бизнеса — 20 млн рублей.