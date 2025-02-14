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Posted 14 февраля, 03:11

Published 14 февраля, 03:11

Modified 14 февраля, 03:13

Updated 14 февраля, 03:13

ДТП на Комсомольском мосту в Омске

В Омске столкнулись два автобуса и три легковых автомобиля: есть пострадавшие

14 февраля 2025, 03:11
Фото: 1MI. ДТП на Комсомольском мосту в Омске

На Комсомольском мосту в Омске столкнулись два автобуса и три легковушки

За медицинской помощью обратились 4 человека.

Сегодня утром, в 7:47, в центральную диспетчерскую службу АО «Пассажирсервис» поступило сообщение о ДТП на улице Думской.

Авария произошла на Комсомольском мосту в сторону микрорайона «Биофабрика». По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №72 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус маршрута №78. В результате столкновения задело еще три легковых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. По информации департамента транспорта, за медицинской помощью обратились четыре человека: три пассажира автобуса №78 и один пассажир автобуса №72.

Все обстоятельства аварии, а также сумма ущерба, нанесенного транспортным средствам, будут установлены в ходе проверки.

Ранее Город55 рассказывал о серьезной аварии в Калачинском районе Омской области.

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#Риана Дязанцева#ДТП#Омск#Пострадавшие#Авария#Автобусы#Легковые автомобили
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