В Омске столкнулись два автобуса и три легковых автомобиля: есть пострадавшие

Авария произошла на Комсомольском мосту в сторону микрорайона «Биофабрика». По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №72 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус маршрута №78. В результате столкновения задело еще три легковых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.