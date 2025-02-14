В Омске столкнулись два автобуса и три легковых автомобиля: есть пострадавшие

Posted 14 февраля, 03:11
Published 14 февраля, 03:11
Modified 14 февраля, 03:13
Updated 14 февраля, 03:13
Сегодня утром, в 7:47, в центральную диспетчерскую службу АО «Пассажирсервис» поступило сообщение о ДТП на улице Думской.
Авария произошла на Комсомольском мосту в сторону микрорайона «Биофабрика». По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №72 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус маршрута №78. В результате столкновения задело еще три легковых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. По информации департамента транспорта, за медицинской помощью обратились четыре человека: три пассажира автобуса №78 и один пассажир автобуса №72.
Все обстоятельства аварии, а также сумма ущерба, нанесенного транспортным средствам, будут установлены в ходе проверки.
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