В Омске создадут памятник лидеру «ГрОб» Егору Летову в виде музыкальных кассет

Posted 14 февраля, 04:49
Published 14 февраля, 04:49
Modified 14 февраля, 04:51
Updated 14 февраля, 04:51
Омский скульптор Мейрам Баймуханов разработал эскиз мемориала, посвященного лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Об этом сообщает «Омскрегион».
Совместно с художником-мозаичистом Антоном Козловым Баймуханов предложил необычную концепцию: памятник будет выполнен в виде нескольких аудиокассет с альбомами «ГрОб», на одной из которых будет изображен портрет музыканта.
Отметим, что создание мемориала рассматривалось еще в 2023 году. Сейчас обсуждается вариант установки композиции на островке посреди пруда парка 30-летия ВЛКСМ. Эта локация выбрана неслучайно — в будущем рядом с памятником планируют проводить музыкальные фестивали и встречи поклонников творчества Летова.
В числе известных произведений скульптора — памятник омскому художнику Амангельды Шакенову. Ранее стало известно, что Егор Летов стал героем комикса.