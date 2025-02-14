В Омске создадут памятник лидеру «ГрОб» Егору Летову в виде музыкальных кассет

Отметим, что создание мемориала рассматривалось еще в 2023 году. Сейчас обсуждается вариант установки композиции на островке посреди пруда парка 30-летия ВЛКСМ. Эта локация выбрана неслучайно — в будущем рядом с памятником планируют проводить музыкальные фестивали и встречи поклонников творчества Летова.