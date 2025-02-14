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Posted 14 февраля, 04:49

Published 14 февраля, 04:49

Modified 14 февраля, 04:51

Updated 14 февраля, 04:51

В Омске создадут памятник лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову

В Омске создадут памятник лидеру «ГрОб» Егору Летову в виде музыкальных кассет

14 февраля 2025, 04:49
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. В Омске создадут памятник лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову
Работой займется известный омский скульптор Мейрам Баймуханов совместно с художником-мозаичистом Антоном Козловым.

Омский скульптор Мейрам Баймуханов разработал эскиз мемориала, посвященного лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Об этом сообщает «Омскрегион».

Совместно с художником-мозаичистом Антоном Козловым Баймуханов предложил необычную концепцию: памятник будет выполнен в виде нескольких аудиокассет с альбомами «ГрОб», на одной из которых будет изображен портрет музыканта.

Отметим, что создание мемориала рассматривалось еще в 2023 году. Сейчас обсуждается вариант установки композиции на островке посреди пруда парка 30-летия ВЛКСМ. Эта локация выбрана неслучайно — в будущем рядом с памятником планируют проводить музыкальные фестивали и встречи поклонников творчества Летова.

В числе известных произведений скульптора — памятник омскому художнику Амангельды Шакенову. Ранее стало известно, что Егор Летов стал героем комикса.

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#Риана Дязанцева#Музыка#Омск#Памятник#Егор Летов#Гражданская оборона#Мемориал
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