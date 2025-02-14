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Posted 14 февраля, 02:25

Published 14 февраля, 02:25

Modified 14 февраля, 02:27

Updated 14 февраля, 02:27

В Омске простились с бойцом СВО

В Омске простились с 36-летним Станиславом Чеповым, погибшим в зоне СВО

14 февраля 2025, 02:25
Фото: 1MI. В Омске простились с бойцом СВО
Его отец возглавлял омское отделение Всероссийской полицейской ассоциации МПА и совет Ассоциации социальных предпринимателей.

На прошлой неделе, 7 февраля, в Соборе Воскресения Христова состоялась церемония прощания с Станиславом Чеповым, который считался пропавшим без вести с ноября 2024 года. Лишь в январе его личность была официально подтверждена по фотографиям и результатам ДНК-экспертизы.

Станислав ушел на службу добровольно. Его отец, Игорь Аникин, возглавляющий омское отделение Всероссийской полицейской ассоциации МПА и совет Ассоциации социальных предпринимателей, рассказал, что сын принял это решение осознанно.

«В начале января мы получили официальное подтверждение того, что мой замечательный сын, прекрасный отец, любящий муж погиб при исполнении обязанностей защитника Отечества на Кураховском направлении», — написал Аникин.

У Чепова остались жена и две маленькие дочери.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прощание#Погибший#Сво
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