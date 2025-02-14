В Омске простились с 36-летним Станиславом Чеповым, погибшим в зоне СВО

На прошлой неделе, 7 февраля, в Соборе Воскресения Христова состоялась церемония прощания с Станиславом Чеповым, который считался пропавшим без вести с ноября 2024 года. Лишь в январе его личность была официально подтверждена по фотографиям и результатам ДНК-экспертизы.