gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 04:08

Published 14 февраля, 04:08

Modified 14 февраля, 04:10

Updated 14 февраля, 04:10

В Омске после жесткой аварии на Комсомольском мосту проводят проверку

В Омске после жесткой аварии на Комсомольском мосту проводят проверку

14 февраля 2025, 04:08
Фото: Прокуратура Омской области.
Прокуратура взяла на контроль проверку, которую проводит следком.

После массовой аварии на Комсомольском мосту, которая произошла утром 14 февраля, могут возбудить уголовное дело. Омский следком проводит проверку, прокуратура взяла ее на контроль.

Сейчас у обоих ведомств есть информация о том, что водитель автобуса №72 не выдержал безопасную дистанцию и въехал в другой автобус. После этого транспорт столкнулся еще с тремя легковыми авто. В результате аварии за медицинской помощью обратились четыре пассажира.

Фото: Прокуратура Омской области

Следователи проверят не только водителей, но и должностных лиц — автоперевозчиков, которые допустили водителей на рейсы. Если найдутся нарушения, по факту аварии могут завести уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ход проверки стоит на контроле прокуратуры.

Пассажирский автобус в кювете: в Омской области расследуют ДТП с пострадавшими
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Прокуратура#Следственный комитет#Автобус#Авария#Уголовное дело#Комсомольский мост#Медицинская помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика