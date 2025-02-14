В Омске после жесткой аварии на Комсомольском мосту проводят проверку

Posted 14 февраля, 04:08
Published 14 февраля, 04:08
Modified 14 февраля, 04:10
Updated 14 февраля, 04:10
После массовой аварии на Комсомольском мосту, которая произошла утром 14 февраля, могут возбудить уголовное дело. Омский следком проводит проверку, прокуратура взяла ее на контроль.
Сейчас у обоих ведомств есть информация о том, что водитель автобуса №72 не выдержал безопасную дистанцию и въехал в другой автобус. После этого транспорт столкнулся еще с тремя легковыми авто. В результате аварии за медицинской помощью обратились четыре пассажира.
Следователи проверят не только водителей, но и должностных лиц — автоперевозчиков, которые допустили водителей на рейсы. Если найдутся нарушения, по факту аварии могут завести уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ход проверки стоит на контроле прокуратуры.