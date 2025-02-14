В Омске после жесткой аварии на Комсомольском мосту проводят проверку

Сейчас у обоих ведомств есть информация о том, что водитель автобуса №72 не выдержал безопасную дистанцию и въехал в другой автобус. После этого транспорт столкнулся еще с тремя легковыми авто. В результате аварии за медицинской помощью обратились четыре пассажира.