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Posted 14 февраля, 06:11

Published 14 февраля, 06:11

Modified 14 февраля, 06:13

Updated 14 февраля, 06:13

В Омске одобрили проект строительства ЖК на месте частного сектора на Северных

В Омске одобрили проект строительства ЖК на месте частного сектора на Северных

14 февраля 2025, 06:11
Фото: 1MI.
Застройщик «Нордстрой» получил положительное заключение экспертизы на проект нового ЖК. Он должен появиться между 5-й и 6-й Северными на месте частного сектора.

В Омске прошел экспертизу проект первого этапа строительства жилого комплекса, который планируют возвести в границах улиц 6-я Северная-Осоавиахимовская-5-я Северная-Тарская. Положительное заключение 12 февраля выдало ООО «Проектно-экспертный центр».

Документы для будущей стройки подготовили компании «Первый проектный» и «Теплотехнические системы».

Возводить здание собирается застройщик «Нордстрой». Согласно данным Rusprofile, компания работает с 2020 года. Директором является Владимир Сайц, а учредителем — Элина Шихмирзаева.

Площадь участка под строительство составляет около 73 соток. Ранее на территории находились частные дома. Их снесли, а участок обнесли забором. По мнению архитектор проекта Леонида Гусельникова, в общей сложности в новом квартале смогут жить 780 человек.

Участок, на котором собираются возводить ЖК
Участок, на котором собираются возводить ЖК. Фото: Публичная кадастровая карта

В ноябре в омской мэрии прошло заседание архитектурно-градостроительного совета, на котором предприниматель Шамил Шихмирзаев получил одобрение проекта.

«Мы стараемся»: Шихмирзаев получил одобрение строительного проекта в градсовете
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Проект#Жилой комплекс#Элина Шихмирзаева
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