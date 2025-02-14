В Омске одобрили проект строительства ЖК на месте частного сектора на Северных

Posted 14 февраля, 06:11
Published 14 февраля, 06:11
Modified 14 февраля, 06:13
Updated 14 февраля, 06:13
В Омске прошел экспертизу проект первого этапа строительства жилого комплекса, который планируют возвести в границах улиц 6-я Северная-Осоавиахимовская-5-я Северная-Тарская. Положительное заключение 12 февраля выдало ООО «Проектно-экспертный центр».
Документы для будущей стройки подготовили компании «Первый проектный» и «Теплотехнические системы».
Возводить здание собирается застройщик «Нордстрой». Согласно данным Rusprofile, компания работает с 2020 года. Директором является Владимир Сайц, а учредителем — Элина Шихмирзаева.
Площадь участка под строительство составляет около 73 соток. Ранее на территории находились частные дома. Их снесли, а участок обнесли забором. По мнению архитектор проекта Леонида Гусельникова, в общей сложности в новом квартале смогут жить 780 человек.
В ноябре в омской мэрии прошло заседание архитектурно-градостроительного совета, на котором предприниматель Шамил Шихмирзаев получил одобрение проекта.