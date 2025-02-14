gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 05:24

Published 14 февраля, 05:24

Modified 14 февраля, 05:26

Updated 14 февраля, 05:26

Участок для строительства расположен в Амурском поселке

В Омске одобрили проект постройки дома в новом ЖК «Зеленый сад»

14 февраля 2025, 05:24
Фото: 1MI. Участок для строительства расположен в Амурском поселке
ЗСК № 1 получил положительное заключение экспертизы на строительство многоквартирного дома в микрорайоне «Зеленый сад» в Амурском поселке.

В Омске одобрили проект строительства многоквартирного дома в первом квартале микрорайона «Зеленый сад». Положительное заключение накануне, 13 февраля, выдала экспертная организация «Базис». Документы по проекту подготовила архитектурная мастерская «Ама».

Возводить дома в микрорайоне «Зеленый сад» планирует «Завод строительных конструкций № 1». Застройщик работает с 2013 года, генеральным директором является Александр Канев. ЗСК № 1 принадлежит предпринимателю Олегу Золотову.

Участок для строительства расположен в Амурском поселке, рядом с гипермаркетом строительных материалов. Всего планируется построить 19 домов различной этажности — от девяти до семнадцати этажей, говорится на сайте ЖК.

Ранее Строительно-монтажное управление-11 Стройбетон «Южное», учредителем которого также является Олег Золотов, сдало в эксплуатацию 18-этажный дом на улице 8-я Линия.

В Омске ввели в эксплуатацию 2 многоэтажных дома
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Многоквартирный дом#Олег Золотов#Стройбетон#Жилой комплекс#Амурский поселок#Зеленый сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика