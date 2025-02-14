В Омске одобрили проект постройки дома в новом ЖК «Зеленый сад»

Posted 14 февраля, 05:24
Published 14 февраля, 05:24
Modified 14 февраля, 05:26
Updated 14 февраля, 05:26
В Омске одобрили проект строительства многоквартирного дома в первом квартале микрорайона «Зеленый сад». Положительное заключение накануне, 13 февраля, выдала экспертная организация «Базис». Документы по проекту подготовила архитектурная мастерская «Ама».
Возводить дома в микрорайоне «Зеленый сад» планирует «Завод строительных конструкций № 1». Застройщик работает с 2013 года, генеральным директором является Александр Канев. ЗСК № 1 принадлежит предпринимателю Олегу Золотову.
Участок для строительства расположен в Амурском поселке, рядом с гипермаркетом строительных материалов. Всего планируется построить 19 домов различной этажности — от девяти до семнадцати этажей, говорится на сайте ЖК.
Ранее Строительно-монтажное управление-11 Стройбетон «Южное», учредителем которого также является Олег Золотов, сдало в эксплуатацию 18-этажный дом на улице 8-я Линия.