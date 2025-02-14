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Posted 14 февраля, 10:22

Published 14 февраля, 10:22

Modified 14 февраля, 10:34

Updated 14 февраля, 10:34

Инцидент произошел на площади Серова

В Омске мужчину придавило навесом остановки

14 февраля 2025, 10:22
Фото: 1MI. Инцидент произошел на площади Серова
Инцидент произошел на площади Серова. Омич смог самостоятельно выбраться из-под конструкции и не получил серьезных травм.

В Омске на площади Серова на мужчину упал навес остановки, сообщили 14 февраля в региональном следкоме. Пострадавшему придавило ногу. К счастью, серьезных травм омич не получил и смог сам выбраться из-под конструкции.

Следком выясняет причины случившегося. Также проверку запустила прокуратура Ленинского округа.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также взят на контроль вопрос восстановления остановочного комплекса», — сообщили в прокуратуре.

В мэрии рассказали, что остановочный навес установили в 2023 году.

«Объект находится на гарантии ООО „АртРемСтрой“, сегодня навес отремонтирует подрядчик. В весенний период, во время комиссионного объезда дорог, отремонтированных в прошлые годы, мы обратим особое внимание на надежность именно этих конструкций, чтобы такой инцидент не повторился», — сообщили в администрации Омска.

Ранее Город55 рассказывал о ДТП на Комсомольском мосту в центре Омска. Там столкнулись два автобуса и три легковушки.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Доследственная проверка#Халатность#СК России#Инцидент#Крыша#Травмирование
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