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Posted 14 февраля, 08:00

Published 14 февраля, 08:00

Modified 14 февраля, 08:57

Updated 14 февраля, 08:57

Омский врач-психиатр рассказал о признаках весенней депрессии и ее лечении

«В два раза больше пациентов, чем зимой»: омский психиатр — о весенней депрессии

14 февраля 2025, 08:00
Фото: 1MI.

Омский врач-психиатр рассказал о признаках весенней депрессии и ее лечении

Омский врач-психиатр Олег Краля рассказал о сезонности депрессии, первых признаках заболевания, методах лечения и отношении в обществе к ментальным проблемам.

Совсем скоро зимний холод, снегопады и ветер сменятся весенним солнышком и щебетанием птиц. Но долгожданная весна может быть коварна и нести обострение заболеваний. Одно из таких — депрессия. Болезнь имеет свою сезонность, а пик обращений пациентов приходится на март. О том, что представляет собой весенняя депрессия, как ее лечат, влияют ли соцсети на ментальное здоровье, Городу55 рассказал омский врач-психиатр, психотерапевт-психоаналитик, ассистент кафедры психиатрии ОмГМУ Олег Краля.

Какая сезонность у депрессии

«Период обращений — не только март и апрель. Начинается все в феврале. В этом году даже в конце января, потому что начало года выдалось пасмурным. Сезонное аффективное расстройство зимнего типа плавно перетекло в весеннее. У антропологов есть мнение, что это механизм естественного отбора, что у всех жителей северного полушария весной снижается выработка серотонина и дофамина. Весной обращений больше на 25—30% по сравнению с осенью и в два раза больше, чем зимой», — рассказал психиатр.

В этом году зима в Сибири выдалась теплой, оттого и депрессия «проснулась» раньше. Стоит отметить, что весной обостряются многие хронические заболевания. Сфера психических расстройств не исключение.

«Зачастую депрессия является именно хроническим заболеванием. Рекуррентная депрессия может проявляться в течение года. У кого-то только весной либо весной и осенью. Весной также проявляется биполярное расстройство в виде депрессивной фазы. Это тоже хроническое заболевание», — объяснил врач.

Летом и зимой наблюдается спад обращений пациентов с ментальными проблемами.

Фото: 1MI

Каковы первые признаки депрессии

Далеко не всегда депрессия начинается с полного упадка настроения. Человек может ходить на работу, заниматься ежедневными делами, но дается это сложнее.

«Депрессия начинает проявляться в снижении внимания, концентрации, нарушении памяти, сна. Иногда бывает раздражительность, слабость, утомляемость. Все это называется синдромом выгорания. Но это психологический термин, а депрессия — медицинский. Они друг с другом коррелируют. Часто выгорание к депрессии и приводит», — сообщил Олег Краля.

Головные боли, чувство нехватки воздуха, боли в спине — наиболее частые соматические признаки депрессии. Пациенты не понимают, что именно у них болит, в чем причины физических недугов.

«Люди обращаются к кардиологам и неврологам. Пациентам становится легче, депрессивная фаза проходит. Но есть вероятность ухудшения состояния, когда легкая депрессия переходит в более тяжелую на фоне соматического лечения. Со второго-третьего подобного эпизода состояние утяжеляется, и тогда уже пациенты приходят к психиатру», — рассказал врач.
Фото: 1MI

Какие есть методы лечения

Врачи разделяют методы лечения депрессии на две большие группы: фармакологические и психотерапевтические/психологические.

«Если мы говорим о фармакологическом методе, то будет прописан антидепрессант, правильно подобранный именно данному человеку. Разновидностей антидепрессантов много. Их прием должен быть подконтрольным. Вместе с антидепрессантом также назначают противотревожные, снотворные и другие средства. В зависимости от того, какие жалобы у пациента. Антидепрессанты принимают не менее полугода, а иногда доходит до года и более», — сообщил Олег Краля.

Врач отметил, что бывают случаи, когда пациенты самостоятельно бросают прием препаратов, как только почувствуют себя лучше. Но чувство это, как правило, ошибочно и иллюзорно. В таких случаях действие препарата еще не устоялось в нервной системе. Лечение приходится начинать заново.

«Что касается психотерапии, то применяют самые разные подходы: гипнотерапия, психоанализ, гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия и так далее. Здесь вопрос, что человеку больше подходит. Важен личностный контакт с психотерапевтом. По времени также все индивидуально. Кому-то будет достаточно 5—6 сеансов, а кому-то и года будет мало. Зависит от глубины проблемы, от психологической причины», — объяснил психиатр.
Фото: 1MI

Что будет, если не лечить депрессию

«Если депрессия легкой степени, с которой к психиатрам не обращаются, а идут на прием к неврологам, гастроэнтерологам и другим специалистам, потому что начинаются соматические проявления, в таких случаях депрессия проходит, потому что пациентам выписывают препараты, которые убирают сопутствующие симптомы. Но если не лечить более тяжелую депрессию, то есть риск и ухудшения физического здоровья, и алкоголизма, и суицида», — рассказал врач.

Алкоголизм — частый спутник депрессии. Люди прибегают к спиртному, чтобы снять тревожность, напряжение или легче заснуть, но горячительные напитки могут только усугубить течение болезни.

Каковы методы профилактики депрессии

«Профилактировать депрессию невозможно, как, например, грипп. Вакцинироваться не получится. Нужно знать первые признаки депрессии, посещать психотерапевта или психиатра и смотреть, есть что-то или нет. Когда депрессия легкая, то купировать ее гораздо проще, чем тяжелые случаи», — объяснил специалист.

Врач рекомендовал делать свою жизнь достаточно насыщенной в эмоциональном плане.

«Необходим формат жизни не только „дом — работа“, но и какое-то хобби, желательно несколько. Тот же спорт, не до упаду, а для поддержания настроения. Выезды на природу, баня, культурные походы, театр, кино — все эти вещи дополняют жизнь. Это не гарантирует, что депрессии не будет, но поводов для нее будет меньше», — считает доктор.
Фото: 1MI

Думскроллинг, соцсети и депрессия

В обществе бытует мнение, что бесконтрольное потребление контента, «зависание» в социальных сетях, думскроллинг, компьютерные игры ведут к психическим заболеваниям, в том числе к депрессии. Олег Краля рассказал, так ли это.

«Это не миф, но не совсем правда. Истина где-то посередине. Если у человека все в порядке, то ему будет интересна жизнь и реальная, а не только виртуальная. Если же у человека есть отклонения, то он будет уходить в виртуальный мир, замыкаться. В этом случае, при потреблении контента произойдет перерасход нейромедиаторов», — сообщил врач.

Справка. Думскроллинг — это склонность к навязчивому чтению плохих новостей, которые вызывают у человека негативные эмоции и демотивируют его. Термин появился в 2018 году, его использовала в социальной сети антрополог и журналистка Карен Хо, когда описывала, как просматривает ленту новостей и не может остановиться, несмотря на возрастающее чувство беспокойства.

Фото: 1MI

Об отношении общества к ментальным проблемам

Как известно, социум неоднозначно воспринимает обращения людей к психиатрам. Часто на пациента навешивается ярлык «сумасшедшего», «психа» и прочие неблагозвучные термины. Но времена меняются, и, как ни странно, коронавирус помог изменить отношение общества к ментальным проблемам.

«Люди стали намного меньше бояться обращаться к психиатрам. Последние 5 лет меньше и меньше, как началась эпидемия ковида. Тревожность резко возросла. Видимо, уже невыносимо стало, и люди начали обращаться. Грамотность населения растет, люди читают и смотрят видео о психологических проблемах, видят положительные стороны. Понимают, что есть такая вещь, как ментальное здоровье, и о нем надо заботиться», — рассказал психиатр.

Врач объяснил, что во время пандемии на психическом самочувствии сказалась «удаленка», изменение привычного ритма жизни, невозможность посещать торговые центры, развлекательные мероприятия.

Добавилось чувство неизвестности. Обострилась тревожность. В 2020 году, по результатам опросов, 82% людей испытывали признаки тревожности и больше 50% — признаки депрессии. Сейчас цифры меньше, но тем не менее. Сначала люди начали обращаться к психологам в онлайн-режиме. А потом уже пошли и живые обращения. С тех пор поток увеличился очень прилично, — заключил Олег Краля.

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#Евгений Игишев#Социальные сети#Психиатр#Алкоголизм#Психологическое здоровье#Депрессия#Ментальное здоровье#Весенняя депрессия#Психотерапия
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