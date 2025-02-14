«В два раза больше пациентов, чем зимой»: омский психиатр — о весенней депрессии

Совсем скоро зимний холод, снегопады и ветер сменятся весенним солнышком и щебетанием птиц. Но долгожданная весна может быть коварна и нести обострение заболеваний. Одно из таких — депрессия. Болезнь имеет свою сезонность, а пик обращений пациентов приходится на март. О том, что представляет собой весенняя депрессия, как ее лечат, влияют ли соцсети на ментальное здоровье, Городу55 рассказал омский врач-психиатр, психотерапевт-психоаналитик, ассистент кафедры психиатрии ОмГМУ Олег Краля.