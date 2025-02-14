В дептрансе задумались над продлением автобусного маршрута №95

Posted 14 февраля, 13:13
Published 14 февраля, 13:13
Modified 14 февраля, 13:13
Updated 14 февраля, 13:13
Стало известно, что в департаменте строительства омской мэрии задумались над продлением автобусного маршрута № 95 («СТЦ Мега» — «ПАТП № 4») до остановки «Строительный рынок Южный». Об этом пишет NGS55.RU. Ранее уже доезжали до «Южного», но в августе прошлого года маршрут сократили, причина — плохое состояние разворотной площадки возле строительного рынка.
Сейчас планы по возвращению старой схемы движения обсуждаются все активнее, вопрос подняли и на заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.
«Из-за неудовлетворительных дорожных условий маршрут № 95 был сокращен. Автобусы ездят только до остановки „ПАТП № 4“ — на одну остановку меньше. Расстояние между ними — 400 метров. Это совпадает с параметрами нормативной пешеходной отдаленности, которая не должна превышать 500 метров. Но мы понимаем, что для покупателей было бы удобнее возобновить работу маршрута до „Стройрынка Южный“, — сказал глава дептранса Вадим Кормилец.
За продление маршрута также выступает вице-президент Омского областного союза предпринимателей и директор ООО УК «Строительный рынок Южный» Виталий Иванов. Он уверен, что если не продлить маршрут №95 как можно быстрее, омичи просто забудут, что такое «Стройрынок Южный».
Напомним, что сегодня в Омской области начал работать новый межмуниципальный автобусный маршрут, который свяжет Азово, Борисовское, Тарналы, Александровское, 1-е Комиссаровское, Карагаш, Красноярку, Яблоновку, Кокчинск, Чадск, Солнцево и Екатеринославку. Предполагается, что он должен заменить ранее отмененный маршрут №1054.