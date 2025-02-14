В дептрансе задумались над продлением автобусного маршрута №95

За продление маршрута также выступает вице-президент Омского областного союза предпринимателей и директор ООО УК «Строительный рынок Южный» Виталий Иванов. Он уверен, что если не продлить маршрут №95 как можно быстрее, омичи просто забудут, что такое «Стройрынок Южный».