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Posted 14 февраля, 04:00

Published 14 февраля, 04:00

Modified 14 февраля, 05:01

Updated 14 февраля, 05:01

Свободные сердца омского спорта: смотрим на завидных невест и женихов

Свободные сердца омского спорта: смотрим на завидных невест и женихов

14 февраля 2025, 04:00
Фото: Изображение Midjourney.
Город55 узнал, кто из омских спортсменов пока не состоит в отношениях. Здесь есть и волейболистки «Омички», и баскетболистки «Нефтяника», и футболист «Иртыша».

Сегодня, 14 февраля, отмечается День Святого Валентина — праздник всех влюбленных. Ну, а что делать, если некого поздравить и некому подарить «валентинку». Правильно — найти пару. Город55 узнал, кто из омских спортсменов пока не состоит в отношениях. Информацию нашему изданию предоставили в пресс-службах команд.

Начнем с волейбольного клуба «Омичка». В пресс-службе команды сообщили, что сейчас сердца свободны у двух спортсменок — Елены Ткачевой и Ольги Афониной.

Елена выступает за команду на позиции доигровщика. Родом из Белгорода, там же начинала и свою спортивную карьеру. Девушка играла за волейбольные клубы из Санкт-Петербурга, Усть-Каменогорская (Казахстан), Южно-Сахалинска, Челябинска, Краснодара, а в 2024 году присоединилась к омской команде.

Елена Ткачева
Елена Ткачева. Фото: ВК «Омичка»

Ольга Афонина — воспитанница омского волейбола. В команде выступает под №10 на позиции центрального блокирующего. С 2021 по 2024 годы девушка играла в калининградском «Локомотиве-2», а после присоединилась к «Омичке».

Ольга Афонина
Ольга Афонина. Фото: ВК «Омичка»

Также две представительницы прекрасного пола пока не состоят в отношениях в баскетбольном клубе «Нефтяник-Титан»: Кристина Сафонова и Анна Пачурина.

Москвичка Кристина Сафонова играет на позиции легкого форварда. Достижения девушки: бронзовый призер Чемпионата Европы U18, бронзовый призер Чемпионата Европы U20, Победительница Суперлиги, бронзовый призер Кубка России. За «Нефтяник» выступает с 2024 года. Ранее играла в курских и московских баскетбольных клубах.

Кристина Сафонова
Кристина Сафонова. Фото: БК «Нефтяник-Титан»

Анна Пачурина — воспитанница санкт-петербургской школы баскетбола. Играла за команды из Санкт-Петербурга, Курска, Красноярска, Оренбурга, а также за испанский клуб «Аль-Касерес Эстремадура».

Список достижений девушки: Чемпион Европы U16, Член символической пятерки Чемпионата Европы U16, серебряный призер Чемпионата Европы U18, участница Чемпионата Мира U19, бронзовый призер Евролиги, обладатель Кубка России.

Анна Пачурина
Анна Пачурина. Фото: БК «Нефтяник-Титан»

В пресс-службе омского футбольного клуба «Иртыш» сообщили, что почти все игроки либо женаты, либо состоят в отношениях. Однако сердце свободно у 18-летнего нападающего Матвея Жустьева. Парень только недавно присоединился к основной команде.

Матвей Жустьев
Матвей Жустьев. Фото: ФК «Иртыш»

В гандбольном клубе «Скиф» сообщили, что абсолютно все игроки команды либо люди семейные, либо состоят в отношениях. Что не может не радовать.

Ранее Город55 рассказывал, какие подарки продают на сайтах объявлений в Омске ко Дню святого Валентина.

С вниманием к мелочам: какие подарки на 14 февраля продают на Авито в Омске
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