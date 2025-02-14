Свободные сердца омского спорта: смотрим на завидных невест и женихов

Сегодня, 14 февраля, отмечается День Святого Валентина — праздник всех влюбленных. Ну, а что делать, если некого поздравить и некому подарить «валентинку». Правильно — найти пару. Город55 узнал, кто из омских спортсменов пока не состоит в отношениях. Информацию нашему изданию предоставили в пресс-службах команд.