Стали известны подробности ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Омске

Posted 14 февраля, 05:23
Published 14 февраля, 05:23
Modified 14 февраля, 05:25
Updated 14 февраля, 05:25
Омская полиция сообщила подробности утреннего ДТП на Комсомольском мосту. Согласно информации, предоставленной полицией, водитель одного из автобусов, мужчина 1964 года рождения, не соблюл безопасную дистанцию, двигаясь по мосту в направлении улицы Думской. Это привело к столкновению с автобусом, который ехал в том же направлении. После удара один автобус продолжил движение и врезался в три легковых автомобиля.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших, однако теперь известно о большем числе людей, нуждавшихся в медицинской помощи. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам из двух автобусов. Причины и обстоятельства аварии будут выясняться в ходе дальнейшей проверки.
Напомним, по факту аварии могут завести уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).