gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 05:23

Published 14 февраля, 05:23

Modified 14 февраля, 05:25

Updated 14 февраля, 05:25

Массовое ДТП на Комсомольском мосту: подробности о пострадавших

Стали известны подробности ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Омске

14 февраля 2025, 05:23
Фото: Прокуратура Омской области. Массовое ДТП на Комсомольском мосту: подробности о пострадавших
Количество пострадавших увеличилось.

Омская полиция сообщила подробности утреннего ДТП на Комсомольском мосту. Согласно информации, предоставленной полицией, водитель одного из автобусов, мужчина 1964 года рождения, не соблюл безопасную дистанцию, двигаясь по мосту в направлении улицы Думской. Это привело к столкновению с автобусом, который ехал в том же направлении. После удара один автобус продолжил движение и врезался в три легковых автомобиля.

Видео: Омская полиция. Массовое ДТП на Комсомольском мосту

Ранее сообщалось о четырех пострадавших, однако теперь известно о большем числе людей, нуждавшихся в медицинской помощи. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам из двух автобусов. Причины и обстоятельства аварии будут выясняться в ходе дальнейшей проверки.

Напомним, по факту аварии могут завести уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В Омске после жесткой аварии на Комсомольском мосту проводят проверку
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Видео#ДТП#Полиция#Омск#Авария#Комсомольский мост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика