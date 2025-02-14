Стали известны подробности ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Омске

Омская полиция сообщила подробности утреннего ДТП на Комсомольском мосту. Согласно информации, предоставленной полицией, водитель одного из автобусов, мужчина 1964 года рождения, не соблюл безопасную дистанцию, двигаясь по мосту в направлении улицы Думской. Это привело к столкновению с автобусом, который ехал в том же направлении. После удара один автобус продолжил движение и врезался в три легковых автомобиля.