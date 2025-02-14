Спешат к любимым: вечером 14 февраля омские дороги сковали 7-балльные пробки

Posted 14 февраля, 12:44
Published 14 февраля, 12:44
Modified 14 февраля, 12:44
Updated 14 февраля, 12:44
В день всех влюбленных многие омичи попали в километровые заторы в разных частях города. По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, пробки достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация сложилась в центральной части города и в Нефтяниках.
В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Гагарина, Фрунзе и Масленникова, из-за аварии пробка возникла на съезде с Фрунзенского моста, а также на проспекте Карла Маркса.
«Это что, в честь 14 февраля такой подарок?»;
«Ну 30 минут на одном месте — это сильно»;
Сложная ситуация возникла и на улицах Левобережья, речь идет о перекрестке Конева-70 лет Октября, 3-й Енисейской и Дмитриева. Сразу два ДТП стали причиной затора на улице Лукашевича, к этому прибавились и традиционные пробки на въезде на мост 60-летия ВЛКСМ.
«Такими темпами доедем до моста примерно через пару лет», — пишут омичи.
На подъезде к мосту со стороны Нефтяников ситуация чуть легче, пробки образовались на улице Заозерной и проспекте Мира. Наиболее проблемной же оказался проспект Королева.
Ранее Город55 рассказывал о новой схеме движения у омского метромоста, изменения затронут перекресток улиц Конева и 3-й Енисейской.