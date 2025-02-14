Спешат к любимым: вечером 14 февраля омские дороги сковали 7-балльные пробки

Сложная ситуация возникла и на улицах Левобережья, речь идет о перекрестке Конева-70 лет Октября, 3-й Енисейской и Дмитриева. Сразу два ДТП стали причиной затора на улице Лукашевича, к этому прибавились и традиционные пробки на въезде на мост 60-летия ВЛКСМ.