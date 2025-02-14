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Posted 14 февраля, 12:44

Published 14 февраля, 12:44

Modified 14 февраля, 12:44

Updated 14 февраля, 12:44

В Омске образовались серьезные пробки

Спешат к любимым: вечером 14 февраля омские дороги сковали 7-балльные пробки

14 февраля 2025, 12:44
Фото: 1MI. В Омске образовались серьезные пробки
Самые длинные пробки сейчас на центре города и в Нефтяниках.

В день всех влюбленных многие омичи попали в километровые заторы в разных частях города. По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, пробки достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация сложилась в центральной части города и в Нефтяниках.

В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Гагарина, Фрунзе и Масленникова, из-за аварии пробка возникла на съезде с Фрунзенского моста, а также на проспекте Карла Маркса.

«Это что, в честь 14 февраля такой подарок?»;
«Ну 30 минут на одном месте — это сильно»;

Сложная ситуация возникла и на улицах Левобережья, речь идет о перекрестке Конева-70 лет Октября, 3-й Енисейской и Дмитриева. Сразу два ДТП стали причиной затора на улице Лукашевича, к этому прибавились и традиционные пробки на въезде на мост 60-летия ВЛКСМ.

«Такими темпами доедем до моста примерно через пару лет», — пишут омичи.

На подъезде к мосту со стороны Нефтяников ситуация чуть легче, пробки образовались на улице Заозерной и проспекте Мира. Наиболее проблемной же оказался проспект Королева.

Ранее Город55 рассказывал о новой схеме движения у омского метромоста, изменения затронут перекресток улиц Конева и 3-й Енисейской.

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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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