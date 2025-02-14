Снегопады и перепады температуры: прогноз погоды в Омске на две недели

Posted 14 февраля, 07:51
Published 14 февраля, 07:51
Modified 14 февраля, 07:54
Updated 14 февраля, 07:54
На следующей неделе в Омской области будет переменчивая погода. По данным сервиса Ventusky, с 17 по 20 февраля будет тепло, температуру прогнозируют в пределах -4… -8 градусов. Также в эти дни синоптики обещают снегопады.
С 21 февраля станет холоднее. Столбик термометра опустится до -13 градусов. На выходных, 22 и 23 февраля, прогнозируют -15 градусов и солнечную погоду.
В понедельник, 24 февраля, снова потеплеет. Температура воздуха до 26-го числа будет в пределах -8… -10 градусов, ночами — до -21.