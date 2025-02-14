gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 07:51

Published 14 февраля, 07:51

Modified 14 февраля, 07:54

Updated 14 февраля, 07:54

Снегопады и перепады температуры: прогноз погоды в Омске на две недели

Снегопады и перепады температуры: прогноз погоды в Омске на две недели

14 февраля 2025, 07:51
Фото: 1MI.
Изучили, какая погода будет в регионе с 17 по 28 февраля.

На следующей неделе в Омской области будет переменчивая погода. По данным сервиса Ventusky, с 17 по 20 февраля будет тепло, температуру прогнозируют в пределах -4… -8 градусов. Также в эти дни синоптики обещают снегопады.

С 21 февраля станет холоднее. Столбик термометра опустится до -13 градусов. На выходных, 22 и 23 февраля, прогнозируют -15 градусов и солнечную погоду.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

В понедельник, 24 февраля, снова потеплеет. Температура воздуха до 26-го числа будет в пределах -8… -10 градусов, ночами — до -21.

Роман Вильфанд рассказал о капризах погоды: Омскую область ждут морозы после оттепели
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Температура#Прогноз#Снегопады#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика