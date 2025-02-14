Шокирующая находка. В Омске рядом со школой обнаружили труп мужчины

Posted 14 февраля, 09:13
Published 14 февраля, 09:13
Modified 14 февраля, 09:16
Updated 14 февраля, 09:16
Читатели Города55 сообщили, что сегодня, 14 февраля, в Амурском поселке был обнаружен труп мужчины. Со слов очевидцев, тело нашли в районе школы № 30 на улице 22-го Партсъезда. Омичи рассказали, что медики увезли труп.
Информацию о шокирующей находке Городу55 подтвердили в полиции.
«Мужчина 1985 года рождения скончался на улице, направлен в морг для установления причины смерти», — сообщили в УМВД России по Омской области.
Ранее Город55 рассказывал, что на Комсомольском мосту в Омске столкнулись два автобуса и три легковушки. Есть пострадавшие.