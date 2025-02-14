Шокирующая находка. В Омске рядом со школой обнаружили труп мужчины

Читатели Города55 сообщили, что сегодня, 14 февраля, в Амурском поселке был обнаружен труп мужчины. Со слов очевидцев, тело нашли в районе школы № 30 на улице 22-го Партсъезда. Омичи рассказали, что медики увезли труп.