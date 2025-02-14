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Posted 14 февраля, 09:13

Published 14 февраля, 09:13

Modified 14 февраля, 09:16

Updated 14 февраля, 09:16

Омичи рассказали о найденном трупе мужчины рядом со школой в Амурском поселке

Шокирующая находка. В Омске рядом со школой обнаружили труп мужчины

14 февраля 2025, 09:13
Фото: gorod55.ru.

Омичи рассказали о найденном трупе мужчины рядом со школой в Амурском поселке

Тело обнаружили возле школы № 30 на улице 22-го Партсъезда. В полиции сообщили, что труп направили в морг, чтобы выяснить причину смерти.

Читатели Города55 сообщили, что сегодня, 14 февраля, в Амурском поселке был обнаружен труп мужчины. Со слов очевидцев, тело нашли в районе школы № 30 на улице 22-го Партсъезда. Омичи рассказали, что медики увезли труп.

Информацию о шокирующей находке Городу55 подтвердили в полиции.

«Мужчина 1985 года рождения скончался на улице, направлен в морг для установления причины смерти», — сообщили в УМВД России по Омской области.

Ранее Город55 рассказывал, что на Комсомольском мосту в Омске столкнулись два автобуса и три легковушки. Есть пострадавшие.

В Омске столкнулись два автобуса и три легковых автомобиля: есть пострадавшие
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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омск#Труп#Смерть#Медики#Морг
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