Сегодня в Омске: массовое ДТП, весенняя депрессия и опасные остановки

Posted 14 февраля, 13:31
Published 14 февраля, 13:31
Modified 14 февраля, 13:31
Updated 14 февраля, 13:31
Новость №1. На Комсомольском мосту в Омске столкнулись два автобуса и три легковушки
Сегодня утром на Комсомольском мосту столкнулись два автобуса, которые ехали по маршрутам №72 и № 78. В результате аварии пострадали еще три легковых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. По информации департамента транспорта, за медицинской помощью обратились четыре человека. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.
Новость №2. Омский врач-психиатр рассказал о признаках весенней депрессии и ее лечении
Омский врач-психиатр, психотерапевт-психоаналитик, ассистент кафедры психиатрии ОмГМУ Олег Краля рассказал Городу55, что представляет собой весенняя депрессия, как ее лечат, влияют ли соцсети на ментальное здоровье. По словам специалиста, количество обращений начинает увеличиваться уже с февраля. Подробнее — в нашем материале.
Новость №3. В Омске на площади Серова на мужчину упал навес остановки
На автобусной остановке в Ленинском округе Омска на мужчину упал навес. К счастью, серьезных травм омич не получил и смог сам выбраться из-под конструкции, но повредил ногу. Сейчас причины случившегося выясняет региональный следственный комитет.