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Posted 14 февраля, 13:31

Published 14 февраля, 13:31

Modified 14 февраля, 13:31

Updated 14 февраля, 13:31

Иллюстрация

Сегодня в Омске: массовое ДТП, весенняя депрессия и опасные остановки

14 февраля 2025, 13:31
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На Комсомольском мосту в Омске столкнулись два автобуса и три легковушки

Сегодня утром на Комсомольском мосту столкнулись два автобуса, которые ехали по маршрутам №72 и № 78. В результате аварии пострадали еще три легковых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. По информации департамента транспорта, за медицинской помощью обратились четыре человека. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.

В Омске столкнулись два автобуса и три легковых автомобиля: есть пострадавшие
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Новость №2. Омский врач-психиатр рассказал о признаках весенней депрессии и ее лечении

Омский врач-психиатр, психотерапевт-психоаналитик, ассистент кафедры психиатрии ОмГМУ Олег Краля рассказал Городу55, что представляет собой весенняя депрессия, как ее лечат, влияют ли соцсети на ментальное здоровье. По словам специалиста, количество обращений начинает увеличиваться уже с февраля. Подробнее — в нашем материале.

«В два раза больше пациентов, чем зимой»: омский психиатр — о весенней депрессии
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Новость №3. В Омске на площади Серова на мужчину упал навес остановки

На автобусной остановке в Ленинском округе Омска на мужчину упал навес. К счастью, серьезных травм омич не получил и смог сам выбраться из-под конструкции, но повредил ногу. Сейчас причины случившегося выясняет региональный следственный комитет.

В Омске мужчину придавило навесом остановки
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