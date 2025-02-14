Сегодня в Омске: массовое ДТП, весенняя депрессия и опасные остановки

Сегодня утром на Комсомольском мосту столкнулись два автобуса, которые ехали по маршрутам №72 и № 78. В результате аварии пострадали еще три легковых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. По информации департамента транспорта, за медицинской помощью обратились четыре человека. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.