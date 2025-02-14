«Психологический фактор»: эксперты прокомментировали резкое усиление рубля

Posted 14 февраля, 11:20
Published 14 февраля, 11:20
Modified 14 февраля, 11:22
Updated 14 февраля, 11:22
В последние дни заметно изменилась ситуация на валютном рынке. Рубль резко укрепился по отношению к доллару: официальный курс американской валюты составил 94 рубля, что стало самым низким показателем после 2 октября 2024 года. Временами доллар стоил даже меньше 89 рублей, что является рекордом для еще большего промежутка времени.
Существует мнение, что все дело в возвращении в страну юаневой ликвидности. Перед президентскими выборами в США китайские банки отказывались сотрудничать с российскими, а потому возникали сложности с репатриацией валютной выручки, и рубль дешевел. Теперь у Китая меньше причин, чтобы соблюдать антироссийские санкции, и это создает обратную тенденцию (об этом говорит, в частности, эксперт ТАСС Александр Лосев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике).
Большое влияние на ситуацию могли оказать и российско-американские отношения.
«Я не исключаю, что на курс рубля повлиял разговор Путина с Трампом, — рассказал Городу55 депутат Госдумы Андрей Алехин. — К тому же предстоит встреча президентов в Саудовской Аравии — в пределах, наверное, месяца. По-видимому, сыграл свою роль психологический фактор, и я не думаю, что тенденция удержится надолго».
Схожей точки зрения придерживается доктор социологических наук, профессор кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ Олег Рой.
«Видимо, это реакция на переговоры Трампа и Путина, — констатировал он. — Чистая психология. Я не думаю, что это устойчивый тренд, что в основе лежат какие-то реальные экономические механизмы. При этом надо признать, что до этого был очень высокий курс доллара, он не отражал экономическую ситуацию, был во многом завышенным. Определенные политические изменения стали немножко его обваливать, но я не стал бы оценивать это как устойчивый тренд и говорить, что курс должен снижаться.
По мнению Роя, реальный, обоснованный курс доллара сейчас — около 90 рублей. При этом гипотетическая стабилизация рубля на выгодном для него уровне совсем не обязательно поможет национальной экономике.
«Реально влиять может только ключевая ставка, — объяснил профессор. — Несмотря на повышение курса валюты, при такой высокой ставке экономика развиваться не может. Высокая цена рубля полезна для импотеров, хотя в последнее время так выросли транспортные затраты, что на цене импорта отражаются главным образом они».
Напомним: в начале года доллар стоил 101 рубль. На тот момент было понятно, что российская валюта может несколько укрепиться, но существовал фактор неопределенности, который сохраняется и сейчас.