«Психологический фактор»: эксперты прокомментировали резкое усиление рубля

Существует мнение, что все дело в возвращении в страну юаневой ликвидности. Перед президентскими выборами в США китайские банки отказывались сотрудничать с российскими, а потому возникали сложности с репатриацией валютной выручки, и рубль дешевел. Теперь у Китая меньше причин, чтобы соблюдать антироссийские санкции, и это создает обратную тенденцию (об этом говорит, в частности, эксперт ТАСС Александр Лосев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике).