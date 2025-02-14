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Posted 14 февраля, 06:44

Published 14 февраля, 06:44

Modified 14 февраля, 06:46

Updated 14 февраля, 06:46

В Омской области возникли проблемы с льготными лекарствами

Прокуратура Омской области проверит дефицит лекарств для льготников

14 февраля 2025, 06:44
Фото: 1MI. В Омской области возникли проблемы с льготными лекарствами

Прокуратура Омской области начала проверку из-за нехватки льготных медикаментов

Омичи сообщали, что не могут получить лекарства по льготным рецептам уже более двух месяцев.

Прокуратура Омской области начала проверку из-за проблем с обеспечением граждан льготными лекарствами. Причиной стали жалобы пациентов. Ранее Город55 писал про отсутствие в аптеках необходимых препаратов, что может представлять опасность для здоровья омичей, в том числе для детей.

Ведомство проверит, насколько хорошо министерство здравоохранения региона справляется с закупкой и выдачей медикаментов и медицинских товаров для льготников. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры, вплоть до уголовно-правового характера.

Напомним, омичи также не могут найти лекарство от сахарного диабета в аптеках города.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Здравоохранение#Жалобы#Лекарства#Льготники
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