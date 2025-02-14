Прокуратура Омской области проверит дефицит лекарств для льготников

Прокуратура Омской области начала проверку из-за проблем с обеспечением граждан льготными лекарствами. Причиной стали жалобы пациентов. Ранее Город55 писал про отсутствие в аптеках необходимых препаратов, что может представлять опасность для здоровья омичей, в том числе для детей.