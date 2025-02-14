Прокуратура Омской области проверит дефицит лекарств для льготников

Posted 14 февраля, 06:44
Published 14 февраля, 06:44
Modified 14 февраля, 06:46
Updated 14 февраля, 06:46
Прокуратура Омской области начала проверку из-за проблем с обеспечением граждан льготными лекарствами. Причиной стали жалобы пациентов. Ранее Город55 писал про отсутствие в аптеках необходимых препаратов, что может представлять опасность для здоровья омичей, в том числе для детей.
Ведомство проверит, насколько хорошо министерство здравоохранения региона справляется с закупкой и выдачей медикаментов и медицинских товаров для льготников. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры, вплоть до уголовно-правового характера.
Напомним, омичи также не могут найти лекарство от сахарного диабета в аптеках города.