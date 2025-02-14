Омское минприроды сделало сенсационное заявление по затоплению в Осташково

В министерстве экологии и природных ресурсов Омской области сформулировали свое отношение к ситуации, сложившейся в Осташково. Дачные участки в микрорайоне на окраине Омска затоплены с лета 2024 года, и поиски виновных продолжаются до сих пор. Как теперь выяснилось, в минприроды уверены, что эта ситуация за пределами их полномочий.