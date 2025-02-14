Омское минприроды сделало сенсационное заявление по затоплению в Осташково

Posted 14 февраля, 05:59
Published 14 февраля, 05:59
Modified 14 февраля, 06:01
Updated 14 февраля, 06:01
В министерстве экологии и природных ресурсов Омской области сформулировали свое отношение к ситуации, сложившейся в Осташково. Дачные участки в микрорайоне на окраине Омска затоплены с лета 2024 года, и поиски виновных продолжаются до сих пор. Как теперь выяснилось, в минприроды уверены, что эта ситуация за пределами их полномочий.
«Министерство в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и положением о Министерстве… осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, — сообщается в отзыве ведомства на исковое заявление межрайонной природоохранной прокуратуры, поданное в Центральный районный суд Омска. — Затопление территории микрорайона Осташково… не связано с воздействием водных объектов».
Авторы отзыва уточняют, что водоотведение, а также «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» относятся к полномочиям местного самоуправления. Работу «ТГК-11» должен курировать государственный экологический контроль, а «вопросы проектирования и строительства систем отвода воды также не относятся к полномочиям Министерства».
Таким образом, минприроды полностью отстранился от осташковской истории. Напомним: причины наводнения остаются неясными, при этом экологи говорят о полноценной катастрофе.