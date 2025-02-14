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Posted 14 февраля, 05:59

Published 14 февраля, 05:59

Modified 14 февраля, 06:01

Updated 14 февраля, 06:01

Омское минприроды озвучило свою позицию по затоплению в Осташково

Омское минприроды сделало сенсационное заявление по затоплению в Осташково

14 февраля 2025, 05:59
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

Омское минприроды озвучило свою позицию по затоплению в Осташково

В ведомстве уверены, что не должны заниматься этим ЧП.

В министерстве экологии и природных ресурсов Омской области сформулировали свое отношение к ситуации, сложившейся в Осташково. Дачные участки в микрорайоне на окраине Омска затоплены с лета 2024 года, и поиски виновных продолжаются до сих пор. Как теперь выяснилось, в минприроды уверены, что эта ситуация за пределами их полномочий.

«Министерство в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и положением о Министерстве… осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, — сообщается в отзыве ведомства на исковое заявление межрайонной природоохранной прокуратуры, поданное в Центральный районный суд Омска. — Затопление территории микрорайона Осташково… не связано с воздействием водных объектов».

Авторы отзыва уточняют, что водоотведение, а также «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» относятся к полномочиям местного самоуправления. Работу «ТГК-11» должен курировать государственный экологический контроль, а «вопросы проектирования и строительства систем отвода воды также не относятся к полномочиям Министерства».

Таким образом, минприроды полностью отстранился от осташковской истории. Напомним: причины наводнения остаются неясными, при этом экологи говорят о полноценной катастрофе.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Минприроды#Новости#Наводнение#Осташково
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