Омский регоператор «Магнит» получил предупреждение от антимонопольщиков

Заявления в прокуратуру с жалобами на «Магнит» поступили от индивидуальных предпринимателей и компаний «Трансмаш и К», «Регион 55», «Фирма „Алекто — Электроникс“, „Центр поддержки реформирования энергетики и коммунального хозяйства“.