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Posted 14 февраля, 08:51

Published 14 февраля, 08:51

Modified 14 февраля, 08:53

Updated 14 февраля, 08:53

Омский регоператор «Магнит» получил предупреждение от антимонопольщиков

Омский регоператор «Магнит» получил предупреждение от антимонопольщиков

14 февраля 2025, 08:51
Фото: Изображение Midjourney.
В УФАС считают, что «Магнит» навязывал контрагентам невыгодные условия договоров на вывоз мусора.

Омское УФАС выдало региональному оператору «Магнит» профилактическое предупреждение. Компанию по итогам прокурорской проверки уличили в навязывании невыгодных условий по договорам на вывоз мусора.

Заявления в прокуратуру с жалобами на «Магнит» поступили от индивидуальных предпринимателей и компаний «Трансмаш и К», «Регион 55», «Фирма „Алекто — Электроникс“, „Центр поддержки реформирования энергетики и коммунального хозяйства“.

Выяснилось, что «Магнит» в ноябре прошлого года направил контрагентам письма с новыми тарифами.

«Злоупотребив доминирующим положением, региональный оператор понуждал контрагентов изменить существенные условиях договора (увеличить кратность вывоза ТКО с объектов) под угрозой расторжения действующих договоров и прекращения оказания своих услуг», — рассказали в УФАС.

В ведомстве посчитали такие действия нарушением антимонопольного законодательства. После вмешательства УФАС договоры с контрагентами продлили на прежних условиях.

Ранее Город55 рассказывал, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Магнит» через суд взыскал с РЭК Омской области 572,1 млн рублей.

Регоператор «Магнит» отсудил у РЭК Омской области сотни миллионов
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#Евгений Игишев#Омск#УФАС#Мусор#Предупреждение#Магнит#Тариф на мусор#Нарушение антимонопольного законодательства#Регоператор Магнит#Антимонопольная служба
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