Омский регоператор «Магнит» получил предупреждение от антимонопольщиков

Posted 14 февраля, 08:51
Published 14 февраля, 08:51
Modified 14 февраля, 08:53
Updated 14 февраля, 08:53
Омское УФАС выдало региональному оператору «Магнит» профилактическое предупреждение. Компанию по итогам прокурорской проверки уличили в навязывании невыгодных условий по договорам на вывоз мусора.
Заявления в прокуратуру с жалобами на «Магнит» поступили от индивидуальных предпринимателей и компаний «Трансмаш и К», «Регион 55», «Фирма „Алекто — Электроникс“, „Центр поддержки реформирования энергетики и коммунального хозяйства“.
Выяснилось, что «Магнит» в ноябре прошлого года направил контрагентам письма с новыми тарифами.
«Злоупотребив доминирующим положением, региональный оператор понуждал контрагентов изменить существенные условиях договора (увеличить кратность вывоза ТКО с объектов) под угрозой расторжения действующих договоров и прекращения оказания своих услуг», — рассказали в УФАС.
В ведомстве посчитали такие действия нарушением антимонопольного законодательства. После вмешательства УФАС договоры с контрагентами продлили на прежних условиях.
Ранее Город55 рассказывал, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Магнит» через суд взыскал с РЭК Омской области 572,1 млн рублей.