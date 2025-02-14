Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре стал лучшим игроком дня в КХЛ

Вчера в Хабаровске нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре провел лучший матч в карьере. Игра с «Амуром» завершилась со счетом 7:1, в составе «ястребов» шайбы забросили Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков, Константин Окулов. Впервые Фьоре набрал 3 очка за матч, он не только стал автором двух голов, но и отличился результативной передачей.