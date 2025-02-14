gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 10:42

Published 14 февраля, 10:42

Modified 14 февраля, 10:48

Updated 14 февраля, 10:48

Джованни Фьоре

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре стал лучшим игроком дня в КХЛ

14 февраля 2025, 10:42
Фото: ХК «Авангард». Джованни Фьоре
Канадский нападающий набрал три очка в матче с «Амуром», он забросил две шайбы и стал автором одной результативной передачи.

Вчера в Хабаровске нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре провел лучший матч в карьере. Игра с «Амуром» завершилась со счетом 7:1, в составе «ястребов» шайбы забросили Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков, Константин Окулов. Впервые Фьоре набрал 3 очка за матч, он не только стал автором двух голов, но и отличился результативной передачей.

«Джованни Фьоре получил 29% голосов болельщиков и был признан лучшим игроком дня!», — написали в пресс-службе омского хоккейного клуба.

Напомним, что недавно два игрока омского «Авангарда» вошли в пятерку лучших хоккеистов КХЛ за прошедшие две недели регулярного чемпионата. Шарипзянов расположился на втором месте рейтинга с коэффициентом 4.38, Чистяков же замыкает пятерку лидеров с показателем 3,87.

Нападающий «Авангарда» Якупов проводит лучший сезон в карьере: изучаем статистику
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Авангард Омск#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика