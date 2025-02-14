Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре стал лучшим игроком дня в КХЛ

Posted 14 февраля, 10:42
Published 14 февраля, 10:42
Modified 14 февраля, 10:48
Updated 14 февраля, 10:48
Вчера в Хабаровске нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре провел лучший матч в карьере. Игра с «Амуром» завершилась со счетом 7:1, в составе «ястребов» шайбы забросили Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков, Константин Окулов. Впервые Фьоре набрал 3 очка за матч, он не только стал автором двух голов, но и отличился результативной передачей.
«Джованни Фьоре получил 29% голосов болельщиков и был признан лучшим игроком дня!», — написали в пресс-службе омского хоккейного клуба.
Напомним, что недавно два игрока омского «Авангарда» вошли в пятерку лучших хоккеистов КХЛ за прошедшие две недели регулярного чемпионата. Шарипзянов расположился на втором месте рейтинга с коэффициентом 4.38, Чистяков же замыкает пятерку лидеров с показателем 3,87.