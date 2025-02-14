МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области

Posted 14 февраля, 04:08
Published 14 февраля, 04:08
Modified 14 февраля, 04:10
Updated 14 февраля, 04:10
Мобильная связь и быстрый интернет от компании «МТС» теперь стали доступны еще в пяти населенных пунктах Омской области. Услугами смогут воспользоваться около четырех тысяч человек.
Связь и мобильный интернет МТС теперь доступны в малых населенных пунктах с численностью от 500 до 1000 человек. Это село Николаевка Черлакского района, село Новоуральское Павлоградского района, село Новологиново Большереченского района, село Степное Марьяновского района и деревня Новоселецк в Таврическом районе.
Местные жители теперь смогут пользоваться цифровыми сервисами, государственными порталами, интернет-магазинами, онлайн-кинотеатрами и маркетплейсами.
«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Омской области. В 2024 году мы подключили к своей сети LTE почти 20 населенных пунктов, которые расположены в самых разных уголках региона. Среди них есть и такие, где МТС стала первым и единственным оператором связи, — это поселок Максима Горького, деревни Покрово-Иртышское и Некрасовка. Мы делаем всё возможное, чтобы с каждым годом белых пятен на карте Омской области становилось все меньше», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.