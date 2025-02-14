Мобилизовали в 2022 году: в Омской области простятся с бойцом СВО

Posted 14 февраля, 06:06
Published 14 февраля, 06:06
Modified 14 февраля, 06:08
Updated 14 февраля, 06:08
В зоне СВО погиб Александр Бабин из поселка Москаленский Марьяновского района. Об этом сообщили в официальной группе администрации сельского поселения.
Мужчину мобилизовали в конце сентября 2022 года. Он трагически погиб 26 января 2025 года, проявив мужество и героизм в ходе специальной военной операции.
Прощание с 50-летним погибшим бойцом СВО состоится завтра, 15 февраля с 12:00 до 12:30 в Доме культуры поселка Москаленский по адресу: улица Мира, 1Б.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Бабина.