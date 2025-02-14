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Posted 14 февраля, 06:06

Published 14 февраля, 06:06

Modified 14 февраля, 06:08

Updated 14 февраля, 06:08

Мобилизовали в 2022 году: в Омской области простятся с бойцом СВО

Мобилизовали в 2022 году: в Омской области простятся с бойцом СВО

14 февраля 2025, 06:06
Фото: 1MI.
Прощание с погибшим состоится в субботу, 15 февраля.

В зоне СВО погиб Александр Бабин из поселка Москаленский Марьяновского района. Об этом сообщили в официальной группе администрации сельского поселения.

Мужчину мобилизовали в конце сентября 2022 года. Он трагически погиб 26 января 2025 года, проявив мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Прощание с 50-летним погибшим бойцом СВО состоится завтра, 15 февраля с 12:00 до 12:30 в Доме культуры поселка Москаленский по адресу: улица Мира, 1Б.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Бабина.

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#Риана Дязанцева#Омск#Марьяновский район#Прощание#Сво
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