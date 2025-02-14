Мэр Омска взял под контроль массовое ДТП на Комсомольском мосту

Posted 14 февраля, 03:36
Published 14 февраля, 03:36
Modified 14 февраля, 03:38
Updated 14 февраля, 03:38
Мэр Омска Сергей Шелест поручил своему заместителю Владимиру Куприянову, который курирует транспортную сферу, провести детальную проверку аварии с участием двух автобусов и трех легковых автомобилей. ДТП произошло утром на Комсомольском мосту в час пик.
Специалисты также оценят сумму ущерба, нанесенного транспортным средствам. Напомним, в результате столкновения за медицинской помощью обратились четыре пассажира.