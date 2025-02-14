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Posted 14 февраля, 03:36

Published 14 февраля, 03:36

Modified 14 февраля, 03:38

Updated 14 февраля, 03:38

ДТП на Комсомольском мосту в Омске

Мэр Омска взял под контроль массовое ДТП на Комсомольском мосту

14 февраля 2025, 03:36
Фото: 1MI. ДТП на Комсомольском мосту в Омске
В результате столкновения автобусов задело три легковых автомобиля.

Мэр Омска Сергей Шелест поручил своему заместителю Владимиру Куприянову, который курирует транспортную сферу, провести детальную проверку аварии с участием двух автобусов и трех легковых автомобилей. ДТП произошло утром на Комсомольском мосту в час пик.

Специалисты также оценят сумму ущерба, нанесенного транспортным средствам. Напомним, в результате столкновения за медицинской помощью обратились четыре пассажира.

В Омске столкнулись два автобуса и три легковых автомобиля: есть пострадавшие
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#Риана Дязанцева#Транспорт#ДТП#Омск#Авария#Пассажиры#Комсомольский мост#Автобусы
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