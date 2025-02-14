Мэр Омска взял под контроль массовое ДТП на Комсомольском мосту

Мэр Омска Сергей Шелест поручил своему заместителю Владимиру Куприянову, который курирует транспортную сферу, провести детальную проверку аварии с участием двух автобусов и трех легковых автомобилей. ДТП произошло утром на Комсомольском мосту в час пик.