Когда назначают КТ височно-нижнечелюстного сустава

Например, после удаления зубов мудрости или установки брекетов могут возникать осложнения, такие как повреждение соседних структур или неправильное заживление. Использование КТ позволяет детально изучить состояние челюстно-лицевых тканей и выявить потенциальные проблемы, которые могут создать дискомфорт или привести к дальнейшим последствиям. Это особенно важно для хирургов и ортодонтов, которые стремятся обеспечить наилучший исход лечения и минимизировать риски для здоровья пациента.