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Posted 14 февраля, 11:37

Published 14 февраля, 11:37

Modified 14 февраля, 11:37

Updated 14 февраля, 11:37

Дамир Шарипзянов

Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о возможном проведении Матча Звезд в Омске

14 февраля 2025, 11:37
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
Защитник уверен, что омские болельщики заслужили стать частью большого хоккейного праздника.

После победы в Матче Звезд КХЛ капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от звездного уикенда и рассказал, как «ястребы» готовятся к следующему раунду Континентальной хоккейной лиги.

— Дамир, ваш приезд в Новосибирск на недавний Матч Звезд КХЛ вышел очень спонтанным. Практически в последний момент получили приглашение. Было ли время хоть как-то подготовиться к мероприятию?

— Если честно, даже не ожидал приглашения в этом году. Действительно, поездка в Новосибирск на Матч Звезд оказалась спонтанной. Времени было мало, поэтому ничего оригинального не успел подготовить.

— На прошлом Матче Звезд в Санкт-Петербурге ваш образ «Железного человека» был очень хорош…

— Да, в прошлом году удалось подойти к Матчу Звезд творчески. Подумать над тем, как буду удивлять болельщиков. Хотелось оставить приятное впечатление, а «Железный человек» — один из моих любимых супергероев.

— Как считаете, Омск заслужил проведение Матча Звезд КХЛ?

— Знаю, что ведутся уже разговоры, где проводить следующий Матч звезд КХЛ, в приоритете новые стадионы. Слышал про Нижний Новгород, Екатеринбург. В Омске арена открыта уже несколько лет. Ее, наверное, и новой не назовешь. В городе очень любят хоккей, жители, конечно, заслужили спортивного праздника у себя. Посмотрим, какое решение примет лига.

Источник: пресс-служба ХК «Авангард»

Ранее Город55 писал об итогах вчерашнего матча «Авангарда» в Хабаровске. Омичи одержали победу с разгромным счетом 7:1, шайбы в ворота хозяев льда забросили Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков и Константин Окулов.

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