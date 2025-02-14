Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о возможном проведении Матча Звезд в Омске

— Знаю, что ведутся уже разговоры, где проводить следующий Матч звезд КХЛ, в приоритете новые стадионы. Слышал про Нижний Новгород, Екатеринбург. В Омске арена открыта уже несколько лет. Ее, наверное, и новой не назовешь. В городе очень любят хоккей, жители, конечно, заслужили спортивного праздника у себя. Посмотрим, какое решение примет лига.