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Posted 14 февраля, 10:17

Published 14 февраля, 10:17

Modified 14 февраля, 10:18

Updated 14 февраля, 10:18

Дамир Шарипзянов

«Играем в хороший хоккей»: Шарипзянов — о настрое на плей-офф, Матче Звезд и Ги Буше

14 февраля 2025, 10:17
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
Капитан «Авангарда» рассказал, что сейчас команда усиленно готовится к плей-офф, который стартует через полтора месяца.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов в этом сезоне играет результативно не только в защите, но и в атаке и сейчас располагается на втором месте в топе защитников-бомбардиров Континентальной хоккейной лиги. Во время Матча Звезд в Новосибирске он дал интервью «ТИ-Спорту». В нем защитник рассказал, что поменял в команде новый главный тренер Ги Буше и в каком состоянии омичи подходят к плей-офф.

— Впечатляющий ход набрал «Авангард» под руководством нового главного тренера Ги Буше. За 1,5 месяца до конца регулярного чемпионата как оцените состояние команды?

— Поправили свое положение в турнирной таблице, стремимся подняться повыше до конца регулярного чемпионата. Все-таки осенью наши дела никуда не годились. Состояние команды и в эмоциональном, и физическом плане неплохое. Играем в хороший хоккей, болельщики вроде довольны. Усиленно готовимся сейчас к плей-офф. Ждем, конечно, возвращения в строй всех травмированных игроков.

— В прошлом сезоне по очкам в регулярном чемпионате вас обошел защитник СКА Александр Никишин. В этом году вы снова второй, выше лишь Тревор Мерфи из «Сибири». Наверное, уже хочется стать, наконец, лучшим бомбардиром регулярки среди защитников в этом сезоне?

— Весь прошлый сезон я за Сашкой Никишиным гнался, в итоге все равно не догнал. В этом году Тревор от меня слишком далеко оторвался. Сколько у нас очков разница?

— Десять.

— Многовато, конечно, но буду стараться. Хотя признаюсь честно, для меня личная статистика, персональные какие-то успехи никогда не стояли выше командных.

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— По ходу этого сезона у «Авангарда», как минимум, несколько раз менялся основной состав. Много игроков приходило и уходило. В этом ключе сложно было поддерживать здоровый микроклимат в раздевалке? Были какие-то трудности?

— Да у нас весь этот сезон — сезон трудностей. Конечно, временами было непросто. Но хочется сказать спасибо всем ребятам, все профессионально подходили к делу, старались помогать друг другу, поддерживать. Поэтому микроклимат в раздевалке был нормальный, все старались выкладываться по максимуму ради результата.

— Что существенного поменял Ги Буше в игре «Авангарда»?

— Вы знаете, сложно ответить на этот вопрос какими-то короткими тезисами. Много чего поменялось. Новый тренерский подход, философия хоккея, добавились новые элементы в тренировочном процессе. Разумеется, играть стали по-другому. Мы рады в команде, что к нам пришел результат. Надеюсь, в таком же уверенном темпе проведем и самую важную часть сезона — плей-офф.

Источник: пресс-служба ХК «Авангард»

Напомним, что недавно нападающий Наиль Якупов дал развернутое интервью, в котором рассказал о деталях своей спортивной карьеры за последние два сезона.

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