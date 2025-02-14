«Играем в хороший хоккей»: Шарипзянов — о настрое на плей-офф, Матче Звезд и Ги Буше

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов в этом сезоне играет результативно не только в защите, но и в атаке и сейчас располагается на втором месте в топе защитников-бомбардиров Континентальной хоккейной лиги. Во время Матча Звезд в Новосибирске он дал интервью «ТИ-Спорту». В нем защитник рассказал, что поменял в команде новый главный тренер Ги Буше и в каком состоянии омичи подходят к плей-офф.