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Posted 14 февраля, 03:00

Published 14 февраля, 03:00

Modified 14 февраля, 11:16

Updated 14 февраля, 11:16

Омичи рассказали, как собираются отмечать День святого Валентина

«Если человек любимый, то где угодно можно праздновать». Как омичи отметят 14 февраля

14 февраля 2025, 03:00
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи рассказали, как собираются отмечать День святого Валентина

Сюжет
Праздник
Город55 провел опрос на улицах Омска и узнал у местных жителей, что можно подарить любимому человеку и где можно отпраздновать 14 февраля.

Сегодня, 14 февраля, отмечается День святого Валентина — праздник всех влюбленных. В этот день принято поздравлять своих любимых, дарить подарки, цветы, проводить время вместе. Город55 узнал у омичей, как они планируют отмечать праздник, и провел опрос местных жителей.

Мнения респондентов разделились. Одни считают, что праздник «не наш» и вообще не повод его отмечать. Как правило, таких взглядов придерживается более старшее поколение. Молодежь же, наоборот, считает, что День святого Валентина — праздник важный и нужный. Особенно, если есть, с кем отметить.

Город55 спросил у омичей, что можно подарить любимому человеку и где можно отпраздновать 14 февраля. Подробности в видео:

А вообще, внимание своим любимым нужно уделять не только 14 февраля, тогда и отношения в паре будут складываться. А как вы будете отмечать День святого Валентина?

Как планируете отмечать День святого Валентина?
Проголосовало: 5 чел.
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#Евгений Игишев#Опросы#Общество#Видео#Омск#Молодежь#Опрос#Праздник#Подарки#Любовь#День святого Валентина
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