«Если человек любимый, то где угодно можно праздновать». Как омичи отметят 14 февраля

Posted 14 февраля, 03:00
Published 14 февраля, 03:00
Modified 14 февраля, 11:16
Updated 14 февраля, 11:16
Сегодня, 14 февраля, отмечается День святого Валентина — праздник всех влюбленных. В этот день принято поздравлять своих любимых, дарить подарки, цветы, проводить время вместе. Город55 узнал у омичей, как они планируют отмечать праздник, и провел опрос местных жителей.
Мнения респондентов разделились. Одни считают, что праздник «не наш» и вообще не повод его отмечать. Как правило, таких взглядов придерживается более старшее поколение. Молодежь же, наоборот, считает, что День святого Валентина — праздник важный и нужный. Особенно, если есть, с кем отметить.
Город55 спросил у омичей, что можно подарить любимому человеку и где можно отпраздновать 14 февраля. Подробности в видео:
А вообще, внимание своим любимым нужно уделять не только 14 февраля, тогда и отношения в паре будут складываться. А как вы будете отмечать День святого Валентина?