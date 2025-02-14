«Если человек любимый, то где угодно можно праздновать». Как омичи отметят 14 февраля

Мнения респондентов разделились. Одни считают, что праздник «не наш» и вообще не повод его отмечать. Как правило, таких взглядов придерживается более старшее поколение. Молодежь же, наоборот, считает, что День святого Валентина — праздник важный и нужный. Особенно, если есть, с кем отметить.