Экс-директора депстроя омской мэрии Мякинина признали виновным в халатности

Posted 14 февраля, 08:24
Published 14 февраля, 08:24
Modified 14 февраля, 08:26
Updated 14 февраля, 08:26
Экс-директора департамента строительства мэрии Омска Александра Мякинина признали виновным в халатности. Приговор огласили сегодня, 14 февраля, в Центральном районном суде. Мякинина приговорили к исправительным работам, но освободили от наказания из-за истечения срока давности, сообщает издание РБК.
Александру Мякинину предъявляли обвинения в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.
По версии следствия, бывший чиновник в 2020–2021 годах подписал документы о приеме работ по ремонту дороги от метромоста до улицы Перелета. Стоимость щебня в актах была завышена, из-за чего бюджет Омска понес ущерб на сумму 45,5 млн рублей.
Также Мякинин закрыл глаза на грубые нарушения при строительстве детского сада по улице 1-я Станционная. Из личной заинтересованности он не постарался, чтобы подрядчик доработал проект.
Свою вину экс-чиновник не признавал, на время следствия находился под подпиской о невыезде. Мякинина отправили в отставку в феврале 2022 года.