Экс-директора депстроя омской мэрии Мякинина признали виновным в халатности

По версии следствия, бывший чиновник в 2020–2021 годах подписал документы о приеме работ по ремонту дороги от метромоста до улицы Перелета. Стоимость щебня в актах была завышена, из-за чего бюджет Омска понес ущерб на сумму 45,5 млн рублей.