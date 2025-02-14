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Posted 14 февраля, 08:24

Published 14 февраля, 08:24

Modified 14 февраля, 08:26

Updated 14 февраля, 08:26

Приговор огласили в Центральном районном суде Омска

Экс-директора депстроя омской мэрии Мякинина признали виновным в халатности

14 февраля 2025, 08:24
Фото: 1MI. Приговор огласили в Центральном районном суде Омска
Бывшего чиновника приговорили к исправительным работам, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Экс-директора департамента строительства мэрии Омска Александра Мякинина признали виновным в халатности. Приговор огласили сегодня, 14 февраля, в Центральном районном суде. Мякинина приговорили к исправительным работам, но освободили от наказания из-за истечения срока давности, сообщает издание РБК.

Александру Мякинину предъявляли обвинения в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

По версии следствия, бывший чиновник в 2020–2021 годах подписал документы о приеме работ по ремонту дороги от метромоста до улицы Перелета. Стоимость щебня в актах была завышена, из-за чего бюджет Омска понес ущерб на сумму 45,5 млн рублей.

Также Мякинин закрыл глаза на грубые нарушения при строительстве детского сада по улице 1-я Станционная. Из личной заинтересованности он не постарался, чтобы подрядчик доработал проект.

Свою вину экс-чиновник не признавал, на время следствия находился под подпиской о невыезде. Мякинина отправили в отставку в феврале 2022 года.

Экс-главу омского депстроя Мякинина обвиняют в превышении должностных полномочий
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