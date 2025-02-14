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Posted 14 февраля, 05:42

Published 14 февраля, 05:42

Modified 14 февраля, 05:44

Updated 14 февраля, 05:44

В реке Омской области зафиксирован опасный уровень кислорода

Экологи бьют тревогу: в Омской области еще ниже упал уровень кислорода

14 февраля 2025, 05:42
Фото: 1MI. В реке Омской области зафиксирован опасный уровень кислорода

Экологи предупредили об угрозе исчезновения рыбы в реках Омской области

В разных точках реки Омь зафиксировали опасные показатели.

12 февраля специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили тревожные новости о состоянии реки Омь. В ходе анализа воды было выявлено значительное снижение уровня растворенного кислорода, что ставит под угрозу экосистему реки и ее рыбные ресурсы.

На разных участках реки зафиксированы следующие показатели содержания кислорода:

  • 1 км выше устья реки Омь — 2,75 мг/дм3;
  • 6 км выше Омска, в районе деревни Ростовка — 2,45 мг/дм3.

Для водных обитателей такие показатели кислорода являются опасными. Для сравнения, 3 февраля показатели кислорода в реке Омь также были низкими: 1,00 мг/дм3 и 1,44 мг/дм3.

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#Риана Дязанцева#Омск
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