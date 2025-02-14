Экологи бьют тревогу: в Омской области еще ниже упал уровень кислорода

12 февраля специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили тревожные новости о состоянии реки Омь. В ходе анализа воды было выявлено значительное снижение уровня растворенного кислорода, что ставит под угрозу экосистему реки и ее рыбные ресурсы.