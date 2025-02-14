Экологи бьют тревогу: в Омской области еще ниже упал уровень кислорода

Posted 14 февраля, 05:42
Published 14 февраля, 05:42
Modified 14 февраля, 05:44
Updated 14 февраля, 05:44
12 февраля специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили тревожные новости о состоянии реки Омь. В ходе анализа воды было выявлено значительное снижение уровня растворенного кислорода, что ставит под угрозу экосистему реки и ее рыбные ресурсы.
На разных участках реки зафиксированы следующие показатели содержания кислорода:
Для водных обитателей такие показатели кислорода являются опасными. Для сравнения, 3 февраля показатели кислорода в реке Омь также были низкими: 1,00 мг/дм3 и 1,44 мг/дм3.