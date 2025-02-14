Безбилетный проезд дороже: в омских автобусах поймали 150 «зайцев» за месяц

Сама процедура проверки занимает не больше 2–3 минут. Контролеры заходят в автобус, считывают данные с валидаторов и терминалов, а затем проверяют билеты у пассажиров. Те, кто оплатил проезд наличными, показывают бумажный билет, а те, кто воспользовался картой или телефоном, предъявляют электронный билет. Льготников дополнительно просят подтвердить право на скидку.