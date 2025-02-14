Безбилетный проезд дороже: в омских автобусах поймали 150 «зайцев» за месяц

Posted 14 февраля, 02:56
Published 14 февраля, 02:56
Modified 14 февраля, 02:58
Updated 14 февраля, 02:58
Омский дептранс сообщает, что продолжаются проверки в общественном транспорте — специальные ревизоры следят за тем, чтобы пассажиры оплачивали проезд. Как рассказал заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский, за январь проверили более 1 500 автобусов. В результате на 150 пассажиров, которые ехали без билета, составили акты о нарушении.
Как проходит проверка:
Сама процедура проверки занимает не больше 2–3 минут. Контролеры заходят в автобус, считывают данные с валидаторов и терминалов, а затем проверяют билеты у пассажиров. Те, кто оплатил проезд наличными, показывают бумажный билет, а те, кто воспользовался картой или телефоном, предъявляют электронный билет. Льготников дополнительно просят подтвердить право на скидку.
Если у человека нет билета, его просят выйти из автобуса для оформления нарушения. Штраф за безбилетный проезд:
Кроме контролеров, проверять оплату могут и кондукторы. Это особенно важно для тех, кто рассчитывается через QR-код или NFC-табличку. За весь 2024 год ревизоры проверили более 21 тысячи автобусов и выявили 1 800 «зайцев».
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