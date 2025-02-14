Андрей Алехин обвинил главу одного из районов Омской области в дискредитации Путина

Posted 14 февраля, 08:35
Published 14 февраля, 08:35
Modified 14 февраля, 08:37
Updated 14 февраля, 08:37
В одном из сообществ социальной сети «Одноклассники», связанном с Черлакским районом Омской области, появилось заявление о том, что действующий глава района Алексей Меркушов «оскорбляет публично на заседаниях не только депутатов, не согласных с методами руководства, но и президента РФ Путина В. В.». Авторы поста опубликовали фото обращения к генеральному прокурору Игорю Краснову от депутата Госдумы Андрея Алехина.
«Убедительно прошу вас дать правовую оценку заявлениям главы Черлакского муниципального района А. В. Меркушова, дискредитирующего главу государства», — говорится в обращении. Там же сообщается, что в качестве приложения направлена флешка «с записью разговора».
Андрей Алехин рассказал корреспонденту Города55, что действительно направил обращение генеральному прокурору, но раскрывать суть претензий на этом этапе считает некорректным: сначала, по его мнению, нужно дождаться ответа. При этом депутат уточнил, что конфликтная ситуация связана в том числе с происходящим сейчас в регионе преобразованием районов в муниципальные округа.
«Мы боремся против ликвидации первого уровня сельского самоуправления, — объяснил Алехин. — В Черлаке пока нам удается эту проблему решать. В 4 районах еще есть надежда…».
Речь идет о расформировании районов, после которого поселения объединяются заново — в муниципальные округа со своими советами депутатов (при этом советов поселений уже не будет). Сторонники реформы заявляют, что Сибирь просто не подходит для местного самоуправления европейского типа.
Напомним: Алексей Меркушов был избран главой Черлакского района в январе 2023 года. В 2015–2019 годах он руководил УМВД по Омску, причем был уволен из-за пьяной драки в московском метро.