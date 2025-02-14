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Posted 14 февраля, 08:35

Published 14 февраля, 08:35

Modified 14 февраля, 08:37

Updated 14 февраля, 08:37

Алексей Меркушов

Андрей Алехин обвинил главу одного из районов Омской области в дискредитации Путина

14 февраля 2025, 08:35
Фото: 55.мвд.рф. Алексей Меркушов

Андрей Алехин обвинил главу Черлакского района в дискредитации Владимира Путина

Депутат направил соответствующий запрос генпрокурору Краснову.

В одном из сообществ социальной сети «Одноклассники», связанном с Черлакским районом Омской области, появилось заявление о том, что действующий глава района Алексей Меркушов «оскорбляет публично на заседаниях не только депутатов, не согласных с методами руководства, но и президента РФ Путина В. В.». Авторы поста опубликовали фото обращения к генеральному прокурору Игорю Краснову от депутата Госдумы Андрея Алехина.

«Убедительно прошу вас дать правовую оценку заявлениям главы Черлакского муниципального района А. В. Меркушова, дискредитирующего главу государства», — говорится в обращении. Там же сообщается, что в качестве приложения направлена флешка «с записью разговора».

Андрей Алехин рассказал корреспонденту Города55, что действительно направил обращение генеральному прокурору, но раскрывать суть претензий на этом этапе считает некорректным: сначала, по его мнению, нужно дождаться ответа. При этом депутат уточнил, что конфликтная ситуация связана в том числе с происходящим сейчас в регионе преобразованием районов в муниципальные округа.

«Мы боремся против ликвидации первого уровня сельского самоуправления, — объяснил Алехин. — В Черлаке пока нам удается эту проблему решать. В 4 районах еще есть надежда…».

Речь идет о расформировании районов, после которого поселения объединяются заново — в муниципальные округа со своими советами депутатов (при этом советов поселений уже не будет). Сторонники реформы заявляют, что Сибирь просто не подходит для местного самоуправления европейского типа.

Напомним: Алексей Меркушов был избран главой Черлакского района в январе 2023 года. В 2015–2019 годах он руководил УМВД по Омску, причем был уволен из-за пьяной драки в московском метро.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Новости#Андрей Алехин#Алексей Меркушов
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