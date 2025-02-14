Андрей Алехин обвинил главу одного из районов Омской области в дискредитации Путина

Андрей Алехин рассказал корреспонденту Города55, что действительно направил обращение генеральному прокурору, но раскрывать суть претензий на этом этапе считает некорректным: сначала, по его мнению, нужно дождаться ответа. При этом депутат уточнил, что конфликтная ситуация связана в том числе с происходящим сейчас в регионе преобразованием районов в муниципальные округа.