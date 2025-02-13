Жителя Омской области, привязавшего сына к стулу, отправили в СИЗО

Posted 13 февраля, 08:51
Published 13 февраля, 08:51
Modified 13 февраля, 09:55
Updated 13 февраля, 09:55
В Таврическом районе Омской области задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в избиениях жены и 10-летнего сына. По данным следствия, мужчина жестоко наказывал членов семьи за малейшие провинности — в том числе с помощью ремня и палки.
«О незаконных действиях в полицию сообщила мать мальчика, когда подозреваемый в наказание привязал сына к стулу, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. — После этого подозреваемый, уехавший из дома с целью избежать ответственности за содеянное, был задержан сотрудниками полиции».
Прежде мужчина уже был не раз судим — в том числе за имущественные преступления, применение насилия в отношении сотрудника полиции, угрозу убийством. Его отправили под стражу, расследуется уголовное дело, возбужденное по 117-й статье УК. Подозреваемому грозят от 3 до 7 лет заключения. В пресс-службе прокуратуры Омской области заявили, что контролируют ход расследования.