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Posted 13 февраля, 08:51

Published 13 февраля, 08:51

Modified 13 февраля, 09:55

Updated 13 февраля, 09:55

В Омской области мужчину отправили в СИЗО из-за избиений жены и сына

Жителя Омской области, привязавшего сына к стулу, отправили в СИЗО

13 февраля 2025, 08:51
Фото: 1MI.

В Омской области мужчину отправили в СИЗО из-за избиений жены и сына

Подозреваемому грозит до 7 лет колонии.

В Таврическом районе Омской области задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в избиениях жены и 10-летнего сына. По данным следствия, мужчина жестоко наказывал членов семьи за малейшие провинности — в том числе с помощью ремня и палки.

«О незаконных действиях в полицию сообщила мать мальчика, когда подозреваемый в наказание привязал сына к стулу, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. — После этого подозреваемый, уехавший из дома с целью избежать ответственности за содеянное, был задержан сотрудниками полиции».

Прежде мужчина уже был не раз судим — в том числе за имущественные преступления, применение насилия в отношении сотрудника полиции, угрозу убийством. Его отправили под стражу, расследуется уголовное дело, возбужденное по 117-й статье УК. Подозреваемому грозят от 3 до 7 лет заключения. В пресс-службе прокуратуры Омской области заявили, что контролируют ход расследования.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#Новости#Избиения
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