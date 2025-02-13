Жителя Омской области, привязавшего сына к стулу, отправили в СИЗО

Прежде мужчина уже был не раз судим — в том числе за имущественные преступления, применение насилия в отношении сотрудника полиции, угрозу убийством. Его отправили под стражу, расследуется уголовное дело, возбужденное по 117-й статье УК. Подозреваемому грозят от 3 до 7 лет заключения. В пресс-службе прокуратуры Омской области заявили, что контролируют ход расследования.