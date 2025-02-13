Жители омских Нефтяников надолго останутся без горячей воды

Posted 13 февраля, 02:27
Published 13 февраля, 02:27
Modified 13 февраля, 02:29
Updated 13 февраля, 02:29
В Омске начнут масштабный ремонт тепловых сетей в городке Нефтяников. Специалисты заменят старые трубы и оборудование на пяти участках, включая улицы Энтузиастов, Нефтезаводская и Энергетиков. Участки были выбраны на основе критериев, учитывающих их техническое состояние и важность для системы теплоснабжения.
В Нефтяниках попало 5 участков теплосетей, которые будут сделаны в этом году в период зимовки компании», — заявил генеральный директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев во время прямой линии.
Специалисты выявили на этих сетях серьезные нарушения, которые негативно влияли на качество и надежность подачи тепла и горячей воды. По словам директора, работы займут несколько месяцев, и на это время местные жители останутся без горячей воды.
Напомним, ранее стало известно, когда жители Омска останутся без отопления.