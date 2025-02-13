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Posted 13 февраля, 02:27

Published 13 февраля, 02:27

Modified 13 февраля, 02:29

Updated 13 февраля, 02:29

Городок Нефтяников в Омске останется без горячей воды

Жители омских Нефтяников надолго останутся без горячей воды

13 февраля 2025, 02:27
Фото: Изображение Midjourney. Городок Нефтяников в Омске останется без горячей воды

Жителям омских Нефтяников на несколько месяцев отключат воду

В программу капитального ремонта войдут 5 участков.

В Омске начнут масштабный ремонт тепловых сетей в городке Нефтяников. Специалисты заменят старые трубы и оборудование на пяти участках, включая улицы Энтузиастов, Нефтезаводская и Энергетиков. Участки были выбраны на основе критериев, учитывающих их техническое состояние и важность для системы теплоснабжения.

В Нефтяниках попало 5 участков теплосетей, которые будут сделаны в этом году в период зимовки компании», — заявил генеральный директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев во время прямой линии.

Специалисты выявили на этих сетях серьезные нарушения, которые негативно влияли на качество и надежность подачи тепла и горячей воды. По словам директора, работы займут несколько месяцев, и на это время местные жители останутся без горячей воды.

Напомним, ранее стало известно, когда жители Омска останутся без отопления.

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#Риана Дязанцева#Ремонт#Омск#Горячая вода#Тепловая компания#Трубы#Тепловые сети
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