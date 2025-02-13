Заммэра Ефимов рассказал о строительстве для реновации по КРТ на юге Москвы

«В районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок площадью 1,39 гектара. Вместо устаревших объектов здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города», — заявил Владимир Ефимов. Он также указал, что на первых этажах новостроек откроются магазины, кафе, рестораны и прочие предприятия малого бизнеса. В результате в городе будет организовано почти 170 дополнительных рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки, по предварительным оценкам, составляют 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 65,5 миллиона рублей.