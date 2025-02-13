Заммэра Ефимов рассказал о строительстве для реновации по КРТ на юге Москвы

Posted 13 февраля, 16:08
Published 13 февраля, 16:08
Modified 13 февраля, 16:08
Updated 13 февраля, 16:08
Об этих планах сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Соответствующий проект решения размещен для ознакомления на портале mos.ru.
Для строительства выбран неэффективно используемый участок на юге Москвы. Общая площадь квартир составит около 30 тысяч квадратных метров. Предполагается, что в новое жилье въедут примерно тысяча москвичей. Об этом информирует mos.ru.
«В районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок площадью 1,39 гектара. Вместо устаревших объектов здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города», — заявил Владимир Ефимов. Он также указал, что на первых этажах новостроек откроются магазины, кафе, рестораны и прочие предприятия малого бизнеса. В результате в городе будет организовано почти 170 дополнительных рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки, по предварительным оценкам, составляют 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 65,5 миллиона рублей.
Участок расположен по адресу: Каширское шоссе, владение 76а. Поблизости открыта станция «Москворечье» второго Московского центрального диаметра и проходит Московский скоростной диаметр.
«В рамках проекта запланировано строительство 45,9 тысячи квадратных метров жилья. Придомовую территорию в новом жилом квартале благоустроят и озеленят, на ней оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. В итоге здесь появится сбалансированное городское пространство», — сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Комплексная застройка обеспечивает возможность строительства в столице современных кварталов с качественной городской средой. Квартиры будут переданы под заселение с готовой улучшенной отделкой. В них установят сантехнику, осветительные приборы, будут поклеены обои и уложен ламинат или плитка. Благодаря этому москвичам можно сразу заселяться в новое жилье, не тратя времени и средств на дополнительный ремонт.
В рамках программы КРТ формируются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются дороги, комфортное жилье и вся нужная инфраструктура. Сегодня в Москве на разных этапах реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эту работу проводят в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина.