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Posted 13 февраля, 05:47

Published 13 февраля, 05:47

Modified 13 февраля, 06:56

Updated 13 февраля, 06:56

Метеозависимые омичи три дня подряд будут страдать от неприятного явления

Всей Омской области придется пережить это трехдневное испытание

13 февраля 2025, 05:47
Фото: Изображение Midjourney.

Метеозависимые омичи три дня подряд будут страдать от неприятного явления

Магнитосфера, по прогнозам ученых, целых три дня будет находиться в возбужденном состоянии.

По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, два дня подряд омичей ждет магнитная буря. Он будет уровня G1 — специалисты также классифицируют ее как «слабую».

Первая, по прогнозу ученых, была сегодня утром, 13 февраля, следующую обещают в пятницу, 14 февраля. Ее пик ожидается в 6 утра, после чего обстановка начнет стабилизироваться. Однако в субботу, 15 февраля, магнитосфера снова будет в возбужденном состоянии.

Магнитные бури в эти дни
Магнитные бури в эти дни. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Следующие геомагнитные возмущения ожидаются в конце месяца. Повышенная активность магнитного поля будет с 26 по 28 февраля, а также в первых числах марта.

Прогноз магнитных бурь на 28 дней
Прогноз магнитных бурь на 28 дней. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ
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#Ольга Скворцова#Наука#Омская область#Астрономия#Солнце#Магнитная буря#Магнитосфера#Март#Февраль
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