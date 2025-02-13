Всей Омской области придется пережить это трехдневное испытание

Первая, по прогнозу ученых, была сегодня утром, 13 февраля, следующую обещают в пятницу, 14 февраля. Ее пик ожидается в 6 утра, после чего обстановка начнет стабилизироваться. Однако в субботу, 15 февраля, магнитосфера снова будет в возбужденном состоянии.