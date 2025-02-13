Всей Омской области придется пережить это трехдневное испытание

Posted 13 февраля, 05:47
Published 13 февраля, 05:47
Modified 13 февраля, 06:56
Updated 13 февраля, 06:56
По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, два дня подряд омичей ждет магнитная буря. Он будет уровня G1 — специалисты также классифицируют ее как «слабую».
Первая, по прогнозу ученых, была сегодня утром, 13 февраля, следующую обещают в пятницу, 14 февраля. Ее пик ожидается в 6 утра, после чего обстановка начнет стабилизироваться. Однако в субботу, 15 февраля, магнитосфера снова будет в возбужденном состоянии.
Следующие геомагнитные возмущения ожидаются в конце месяца. Повышенная активность магнитного поля будет с 26 по 28 февраля, а также в первых числах марта.