Внес коррективы перед третьим периодом: тренер «Авангарда» — о победе над «Амуром»

Главный тренер «Авангарда» рассказал, как удалось разгромить «Амур»

По словам Ги Буше, он остался не доволен первым и вторым периодами, несмотря на то, что команда вела в счете.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с хабаровским «Амуром». «Ястребы» победили со счетом 7:1, но у наставника оставались вопросы к первым двум периодам. «Мы знаем, что „Амур“ одерживал победы, играя против очень сильных соперников. Они обыгрывали „Ак Барс“, „Трактор“, „Магнитку“ дважды, проводили хорошие матчи. Мы понимали, что они опасны, и не хотели, чтобы с нами произошло тоже самое. Но и первый, и второй периоды мне не понравились в нашем исполнении, несмотря на то, что мы вели после 40 минут встречи со счетом 3:1. Слишком много противнику позволяли моментов создать», — сообщил тренер. Ги Буше рассказал, что перед третьим период он внес коррективы в игру команды. В заключительном отрезке «Авангард» забросил 4 шайбы. У «ястребов» шайбами отметились Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков, Константин Окулов. А полный обзор матча — в нашем материале: Сумасшедший матч «Авангарда». Омичи на выезде разгромили хабаровский «Амур» Узнать подробнее