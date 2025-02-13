Внес коррективы перед третьим периодом: тренер «Авангарда» — о победе над «Амуром»

Posted 13 февраля, 13:12
Published 13 февраля, 13:12
Modified 13 февраля, 13:15
Updated 13 февраля, 13:15
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с хабаровским «Амуром». «Ястребы» победили со счетом 7:1, но у наставника оставались вопросы к первым двум периодам.
«Мы знаем, что „Амур“ одерживал победы, играя против очень сильных соперников. Они обыгрывали „Ак Барс“, „Трактор“, „Магнитку“ дважды, проводили хорошие матчи. Мы понимали, что они опасны, и не хотели, чтобы с нами произошло тоже самое. Но и первый, и второй периоды мне не понравились в нашем исполнении, несмотря на то, что мы вели после 40 минут встречи со счетом 3:1. Слишком много противнику позволяли моментов создать», — сообщил тренер.
Ги Буше рассказал, что перед третьим период он внес коррективы в игру команды. В заключительном отрезке «Авангард» забросил 4 шайбы.
У «ястребов» шайбами отметились Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков, Константин Окулов. А полный обзор матча — в нашем материале: