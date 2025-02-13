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Posted 13 февраля, 13:12

Published 13 февраля, 13:12

Modified 13 февраля, 13:15

Updated 13 февраля, 13:15

Ги Буше

Внес коррективы перед третьим периодом: тренер «Авангарда» — о победе над «Амуром»

13 февраля 2025, 13:12
Фото: ХК Авангард. Ги Буше

Главный тренер «Авангарда» рассказал, как удалось разгромить «Амур»

По словам Ги Буше, он остался не доволен первым и вторым периодами, несмотря на то, что команда вела в счете.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с хабаровским «Амуром». «Ястребы» победили со счетом 7:1, но у наставника оставались вопросы к первым двум периодам.

«Мы знаем, что „Амур“ одерживал победы, играя против очень сильных соперников. Они обыгрывали „Ак Барс“, „Трактор“, „Магнитку“ дважды, проводили хорошие матчи. Мы понимали, что они опасны, и не хотели, чтобы с нами произошло тоже самое. Но и первый, и второй периоды мне не понравились в нашем исполнении, несмотря на то, что мы вели после 40 минут встречи со счетом 3:1. Слишком много противнику позволяли моментов создать», — сообщил тренер.

Ги Буше рассказал, что перед третьим период он внес коррективы в игру команды. В заключительном отрезке «Авангард» забросил 4 шайбы.

У «ястребов» шайбами отметились Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков, Константин Окулов. А полный обзор матча — в нашем материале:

Сумасшедший матч «Авангарда». Омичи на выезде разгромили хабаровский «Амур»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Амур#Победа#Матч#Шайба#Тренер#Ги Буше
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