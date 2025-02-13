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Posted 13 февраля, 11:33

Published 13 февраля, 11:33

Modified 13 февраля, 11:33

Updated 13 февраля, 11:33

Свалка у педагогического университета

Виноваты бизнесмены: у омского педагогического университета появилась мусорная свалка

13 февраля 2025, 11:33
Фото: Регоператор «Магнит». Свалка у педагогического университета
Отходы заполонили задний двор здания, о проблеме сообщил регоператор в своих соцсетях.

В Омске на территории педагогического университета образовалась большая свалка, мусор заполонил задний двор здания. Регоператор «Магнит» сообщил, что такая ситуация сложилась из-за отказа предпринимателей оплачивать дополнительный вывоз отходов.

Вместе с этим сейчас в городском арбитражном суде рассматривают дело предпринимателя Сергея Конашова, которого подозревают в сжигании мусора. По словам очевидцев, бизнесмен сдает в аренду торговые площади магазинам, устраивает на территории города свалки мусора и сжигает отходы. За ходом дела следит глава СК России Александр Бастрыкин.

«Эти два случая — часть общей проблемы, когда бизнесмены пытаются уменьшить затраты на утилизацию отходов, нарушая при этом экологические нормы. Для решения таких проблем необходимо участие надзорных органов, которые должны обеспечить соблюдение законов и защитить права жителей на здоровую окружающую среду», — заявили в «Магните».

Регоператор добавил, что дело Конашова может стать стимулом для разработки мер по борьбе с незаконным вывозом мусора. Следующее заседание суда по делу предпринимателя назначено на 6 марта.

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