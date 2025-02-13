Виноваты бизнесмены: у омского педагогического университета появилась мусорная свалка

Вместе с этим сейчас в городском арбитражном суде рассматривают дело предпринимателя Сергея Конашова, которого подозревают в сжигании мусора. По словам очевидцев, бизнесмен сдает в аренду торговые площади магазинам, устраивает на территории города свалки мусора и сжигает отходы. За ходом дела следит глава СК России Александр Бастрыкин.