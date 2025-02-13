Виноваты бизнесмены: у омского педагогического университета появилась мусорная свалка

Posted 13 февраля, 11:33
Published 13 февраля, 11:33
Modified 13 февраля, 11:33
Updated 13 февраля, 11:33
В Омске на территории педагогического университета образовалась большая свалка, мусор заполонил задний двор здания. Регоператор «Магнит» сообщил, что такая ситуация сложилась из-за отказа предпринимателей оплачивать дополнительный вывоз отходов.
Вместе с этим сейчас в городском арбитражном суде рассматривают дело предпринимателя Сергея Конашова, которого подозревают в сжигании мусора. По словам очевидцев, бизнесмен сдает в аренду торговые площади магазинам, устраивает на территории города свалки мусора и сжигает отходы. За ходом дела следит глава СК России Александр Бастрыкин.
«Эти два случая — часть общей проблемы, когда бизнесмены пытаются уменьшить затраты на утилизацию отходов, нарушая при этом экологические нормы. Для решения таких проблем необходимо участие надзорных органов, которые должны обеспечить соблюдение законов и защитить права жителей на здоровую окружающую среду», — заявили в «Магните».
Регоператор добавил, что дело Конашова может стать стимулом для разработки мер по борьбе с незаконным вывозом мусора. Следующее заседание суда по делу предпринимателя назначено на 6 марта.