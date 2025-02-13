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Posted 13 февраля, 04:58

Published 13 февраля, 04:58

Modified 13 февраля, 05:00

Updated 13 февраля, 05:00

Большеуковский дом детства

В Омской области рассмотрят дело бывшей воспитанницы детдома за насилие над детьми

13 февраля 2025, 04:58
Фото: 1MI. Большеуковский дом детства
Заседание назначено на 20 февраля.

В Тюкалинский городской суд поступило дело против 17-летней девушки, бывшей воспитанницы Большеуковского дома детства. Ее обвиняют в жестоком обращении с двумя несовершеннолетними девочками, которые также жили в этом детдоме.

Напомним, девушке вменяют систематическое насилие: она била девочек и применяла пневматический пистолет, стреляя из него и причиняя им физическую боль и моральные страдания. Открытое судебное заседание по этому делу назначено на 20 февраля 2025 года.

Ранее омичка была приговорена Большеуковским районным судом Омской области по ст. 116 УК РФ к 1 году и 1 месяцу лишения свободы.

В Омской области вынесли приговор экс-замдиректора Большеуковского детдома
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#Риана Дязанцева#Омск#Жестокое обращение#Пневматический пистолет#Лишение свободы#Судебное заседание#Несовершеннолетние#Большеуковский дом детства
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