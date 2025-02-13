В Омской области рассмотрят дело бывшей воспитанницы детдома за насилие над детьми

Posted 13 февраля, 04:58
Published 13 февраля, 04:58
Modified 13 февраля, 05:00
Updated 13 февраля, 05:00
В Тюкалинский городской суд поступило дело против 17-летней девушки, бывшей воспитанницы Большеуковского дома детства. Ее обвиняют в жестоком обращении с двумя несовершеннолетними девочками, которые также жили в этом детдоме.
Напомним, девушке вменяют систематическое насилие: она била девочек и применяла пневматический пистолет, стреляя из него и причиняя им физическую боль и моральные страдания. Открытое судебное заседание по этому делу назначено на 20 февраля 2025 года.
Ранее омичка была приговорена Большеуковским районным судом Омской области по ст. 116 УК РФ к 1 году и 1 месяцу лишения свободы.