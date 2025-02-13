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Posted 13 февраля, 13:13

Published 13 февраля, 13:13

Modified 13 февраля, 13:13

Updated 13 февраля, 13:13

В Омской области переназначили первого заместителя министра образования

В Омской области переназначили первого заместителя министра образования

13 февраля 2025, 13:13
Фото: 1MI.
Должность продолжает занимать Анатолий Полынский.

И. о. губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение, в котором назначил на должность первого заместителя министра образования региона Анатолия Полынского. Чиновник занимает этот пост уже год, с 9 февраля 2024.

До работы в министерстве Полынский почти 30 лет посвятил омской системе образования, работал в школах, колледже, а также был директором учебного центра «Ориентир», проректором по учебно-методической Омского государственного института сервиса и проректором по образовательной деятельности ОмГТУ.

Напомним, ранее Городу55 стало известно, что бывший первый замглавы омского минздрава Елена Шипилова сменила место работы. Теперь она занимает должность заместителя главного врача по экономическим вопросам в БСМП № 1.

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