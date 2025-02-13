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Posted 13 февраля, 04:20

Published 13 февраля, 04:20

Modified 13 февраля, 07:19

Updated 13 февраля, 07:19

В Омской области появится новое министерство

Процесс запущен: весной в Омской области появится минстройархитектуры

13 февраля 2025, 04:20
Фото: 1MI. В Омской области появится новое министерство
Министерство строительства будет также заниматься вопросами архитектуры.

В Омской области изменится структура одного из ключевых ведомств. Минстрой будет переименовано в министерство строительства и архитектуры. Это решение было утверждено Указом губернатора 12 февраля 2025 года.

Указ Губернатора Омской области от 12.02.2025 № 34 «О Министерстве строительства и архитектуры Омской области»
Указ Губернатора Омской области от 12.02.2025 № 34 «О Министерстве строительства и архитектуры Омской области». Фото: Официальный интернет-портал правовой инфомрации

Изменение названия не повлияет на штатную численность сотрудников министерства, она останется прежней. Однако министерство должно будет внести изменения в свои правовые акты и обеспечить соблюдение прав работников, связанных с реорганизацией.

Указ вступит в силу 15 апреля 2025 года. Напомним, в Омске решили создать министерство молодежной политики.

В Омской области окончательно решили создать министерство науки
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#Риана Дязанцева#Омск#Указ#Архитектура#Министерство#Министерство строительства
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