Процесс запущен: весной в Омской области появится минстройархитектуры

Posted 13 февраля, 04:20
Published 13 февраля, 04:20
Modified 13 февраля, 07:19
Updated 13 февраля, 07:19
В Омской области изменится структура одного из ключевых ведомств. Минстрой будет переименовано в министерство строительства и архитектуры. Это решение было утверждено Указом губернатора 12 февраля 2025 года.
Изменение названия не повлияет на штатную численность сотрудников министерства, она останется прежней. Однако министерство должно будет внести изменения в свои правовые акты и обеспечить соблюдение прав работников, связанных с реорганизацией.
Указ вступит в силу 15 апреля 2025 года. Напомним, в Омске решили создать министерство молодежной политики.